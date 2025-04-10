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Журналисты собрались у дипмиссии в Стамбуле перед переговорами России и США - РИА Новости, 10.04.2025
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08:54 10.04.2025 (обновлено: 09:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010384581.html
Журналисты собрались у дипмиссии в Стамбуле перед переговорами России и США
Журналисты собрались у дипмиссии в Стамбуле перед переговорами России и США - РИА Новости, 10.04.2025
Журналисты собрались у дипмиссии в Стамбуле перед переговорами России и США
Журналисты российских, турецких и западных СМИ выстроились перед зданием российского генконсульства в Стамбуле в ожидании переговоров делегаций России и США,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:54:00+03:00
2025-04-10T09:57:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Журналисты российских, турецких и западных СМИ выстроились перед зданием российского генконсульства в Стамбуле в ожидании переговоров делегаций России и США, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры делегаций России и США назначены на 10 утра в четверг, пресса стоит в ожидании прибытия автомобилей делегаций переговорщиков. На месте присутствуют как российские, так и турецкие и западные журналисты, в том числе много телекамер.Обстановка спокойная, на знаменитой пешеходной улице Стамбула много прохожих и туристов, ездят автомобили, открываются кафе.
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стамбул, россия, сша, в мире
Стамбул, Россия, США, В мире
Журналисты собрались у дипмиссии в Стамбуле перед переговорами России и США

Журналисты собрались у генконсульства в Стамбуле в ожидании переговоров РФ и США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США. 10 апреля 2025
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США. 10 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Журналисты российских, турецких и западных СМИ выстроились перед зданием российского генконсульства в Стамбуле в ожидании переговоров делегаций России и США, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры делегаций России и США назначены на 10 утра в четверг, пресса стоит в ожидании прибытия автомобилей делегаций переговорщиков. На месте присутствуют как российские, так и турецкие и западные журналисты, в том числе много телекамер.
Обстановка спокойная, на знаменитой пешеходной улице Стамбула много прохожих и туристов, ездят автомобили, открываются кафе.
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