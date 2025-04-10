https://ria.ru/20250410/pentagon-2010368637.html
Помощник шефа Пентагона удалил из своего блога в сети Х публикацию RT
Помощник шефа Пентагона удалил из своего блога в сети Х публикацию RT - РИА Новости, 10.04.2025
Помощник шефа Пентагона удалил из своего блога в сети Х публикацию RT
Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл удалил размещенную ранее на его странице в социальной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:09:00+03:00
2025-04-10T04:09:00+03:00
2025-04-10T04:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл удалил размещенную ранее на его странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета. Вечером в среду по восточному времени США на официальной странице Парнелла в Х был опубликован репост публикации из аккаунта телеканала RT, содержащий выступление американского министра обороны по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", - говорится в комментарии к видео выступления Хегсета. Позднее публикация со страницы Парнелла была удалена. Страница Парнелла при этом имеет официальную отметку социальной сети, которая подтверждает, что данный аккаунт верифицирован и его владелец является лицом, относящимся к министерству обороны США.
https://ria.ru/20250410/panama-2010359639.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, панама, панамский канал, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Панама, Панамский канал, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Помощник шефа Пентагона удалил из своего блога в сети Х публикацию RT
Помощник шефа Пентагона Парнелл удалил размещенную ранее в сети Х публикацию RT