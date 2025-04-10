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Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT - РИА Новости, 10.04.2025
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03:45 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/pentagon-2010367122.html
Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT
Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT - РИА Новости, 10.04.2025
Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT
Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:45:00+03:00
2025-04-10T03:45:00+03:00
в мире
сша
панама
панамский канал
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета. Вечером в среду по восточному времени США на официальной странице Парнелла в Х был опубликован репост публикации из аккаунта телеканала RT, содержащий выступление американского министра обороны по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", - говорится в комментарии к видео выступления Хегсета. Страница Парнелла при этом имеет официальную отметку социальной сети, которая подтверждает, что данный аккаунт верифицирован и его владелец является лицом, относящимся к министерству обороны США.
https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html
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в мире, сша, панама, панамский канал, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Панама, Панамский канал, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT

Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT с речью министра обороны США

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета.
Вечером в среду по восточному времени США на официальной странице Парнелла в Х был опубликован репост публикации из аккаунта телеканала RT, содержащий выступление американского министра обороны по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", - говорится в комментарии к видео выступления Хегсета.
Страница Парнелла при этом имеет официальную отметку социальной сети, которая подтверждает, что данный аккаунт верифицирован и его владелец является лицом, относящимся к министерству обороны США.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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В миреСШАПанамаПанамский каналПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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