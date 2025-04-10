https://ria.ru/20250410/pensiya-2010529146.html
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 10.04.2025
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
В 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременную выплату пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда, с которыми... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:53:00+03:00
2025-04-10T16:53:00+03:00
2025-04-10T17:15:00+03:00
общество
социальный фонд россии
пенсия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременную выплату пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.Точное число решений об установлении единовременной выплаты — 812 849, говорится в материалах.Единовременную выплату устанавливают, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее десяти процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Все накопления выдаются пенсионеру одной суммой. На выплату можно претендовать повторно, если на лицевой счет пенсионера поступят новые накопления. Но обратиться за ними можно не раньше чем через пять лет со дня предыдущей выплаты.Кроме того, единовременная выплата доступна тем, кто получает страховую пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца или пенсию по гособеспечению.Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет.С 1 января прожиточный минимум пенсионера составляет 15 250 рублей.
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
https://ria.ru/20250325/pensiya-2007227687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный фонд россии, пенсия
Общество, Социальный фонд России, Пенсия
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Более 800 тысяч россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременную выплату пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Точное число решений об установлении единовременной выплаты — 812 849, говорится в материалах.
Единовременную выплату устанавливают, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее десяти процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Все накопления выдаются пенсионеру одной суммой. На выплату можно претендовать повторно, если на лицевой счет пенсионера поступят новые накопления. Но обратиться за ними можно не раньше чем через пять лет со дня предыдущей выплаты.
Кроме того, единовременная выплата доступна тем, кто получает страховую пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца или пенсию по гособеспечению.
Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет.
С 1 января прожиточный минимум пенсионера составляет 15 250 рублей.