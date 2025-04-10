https://ria.ru/20250410/pensiya-2010367435.html

Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 10.04.2025

Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:49:00+03:00

2025-04-10T03:49:00+03:00

2025-04-10T10:41:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным Соцфонда, количество принятых решений об установлении единовременной выплаты в 2024 году составило 812 849. Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой. Также единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет.

https://ria.ru/20250326/pensiya-2002584691.html

https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество