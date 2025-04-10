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Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 10.04.2025
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03:49 10.04.2025 (обновлено: 10:41 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pensiya-2010367435.html
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 10.04.2025
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:49:00+03:00
2025-04-10T10:41:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным Соцфонда, количество принятых решений об установлении единовременной выплаты в 2024 году составило 812 849. Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой. Также единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет.
https://ria.ru/20250326/pensiya-2002584691.html
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общество
Общество
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Более 800 тысяч россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, количество принятых решений об установлении единовременной выплаты в 2024 году составило 812 849.
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Перерасчет пенсии в 2025 году: как увеличатся выплаты пенсионерам
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Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.
Также единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет.
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