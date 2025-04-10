Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев
Пенс: импортные пошлины угрожают успеху республиканцев на выборах в США
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Пенс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Пенс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые американской администрацией, угрожают успеху Республиканской партии на промежуточных выборах, сообщает издание Hill.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Пенс заявил, что агрессивное применение пошлин администрацией Трампа представляет потенциальный риск для республиканцев на промежуточных выборах, хотя он и выразил облегчение по поводу отмены некоторых из самых строгих пошлин против союзников", - говорится в сообщении.
Как рассказал Пенс в интервью изданию, он считает, что голосовавшие за Трампа избиратели хотели, чтобы власти США вернулись к политике первой администрации Трампа.
"В глубине души я не думаю, что американский народ голосовал за то, что представляло бы собой самое большое повышение налогов в мирное время в истории Америки, которое безусловно бы случилось, если бы объявленные на прошлой неделе пошлины остались в силе, и за те тяготы, которые они бы создали для работающих семей и предприятий... Я знаю, что в мыслях президента он видит пошлины как способ взыскать плату за доступ к нашей экономике... Но реальность такова, что за пошлины платят американские компании, импортирующие товары со всего мира, а затем их стоимость перекладывается на американских потребителей", - заявил Пенс.
Политик также выразил уверенность в том, что союзники США сядут за стол переговоров по вопросу пошлин.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций.
Газета New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса.