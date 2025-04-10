https://ria.ru/20250410/pens-2010497405.html

Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев

Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев - РИА Новости, 10.04.2025

Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев

Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:57:00+03:00

2025-04-10T14:57:00+03:00

2025-04-10T16:23:00+03:00

сша

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америка

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые американской администрацией, угрожают успеху Республиканской партии на промежуточных выборах, сообщает издание Hill. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Пенс заявил, что агрессивное применение пошлин администрацией Трампа представляет потенциальный риск для республиканцев на промежуточных выборах, хотя он и выразил облегчение по поводу отмены некоторых из самых строгих пошлин против союзников", - говорится в сообщении. Как рассказал Пенс в интервью изданию, он считает, что голосовавшие за Трампа избиратели хотели, чтобы власти США вернулись к политике первой администрации Трампа. "В глубине души я не думаю, что американский народ голосовал за то, что представляло бы собой самое большое повышение налогов в мирное время в истории Америки, которое безусловно бы случилось, если бы объявленные на прошлой неделе пошлины остались в силе, и за те тяготы, которые они бы создали для работающих семей и предприятий... Я знаю, что в мыслях президента он видит пошлины как способ взыскать плату за доступ к нашей экономике... Но реальность такова, что за пошлины платят американские компании, импортирующие товары со всего мира, а затем их стоимость перекладывается на американских потребителей", - заявил Пенс. Политик также выразил уверенность в том, что союзники США сядут за стол переговоров по вопросу пошлин. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Газета New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса.

https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010452474.html

сша

китай

америка

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