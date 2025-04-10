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Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев - РИА Новости, 10.04.2025
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14:57 10.04.2025 (обновлено: 16:23 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pens-2010497405.html
Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев
Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев - РИА Новости, 10.04.2025
Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев
Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:57:00+03:00
2025-04-10T16:23:00+03:00
сша
китай
америка
дональд трамп
майк пенс
скотт бессент
nbc
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые американской администрацией, угрожают успеху Республиканской партии на промежуточных выборах, сообщает издание Hill. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Пенс заявил, что агрессивное применение пошлин администрацией Трампа представляет потенциальный риск для республиканцев на промежуточных выборах, хотя он и выразил облегчение по поводу отмены некоторых из самых строгих пошлин против союзников", - говорится в сообщении. Как рассказал Пенс в интервью изданию, он считает, что голосовавшие за Трампа избиратели хотели, чтобы власти США вернулись к политике первой администрации Трампа. "В глубине души я не думаю, что американский народ голосовал за то, что представляло бы собой самое большое повышение налогов в мирное время в истории Америки, которое безусловно бы случилось, если бы объявленные на прошлой неделе пошлины остались в силе, и за те тяготы, которые они бы создали для работающих семей и предприятий... Я знаю, что в мыслях президента он видит пошлины как способ взыскать плату за доступ к нашей экономике... Но реальность такова, что за пошлины платят американские компании, импортирующие товары со всего мира, а затем их стоимость перекладывается на американских потребителей", - заявил Пенс. Политик также выразил уверенность в том, что союзники США сядут за стол переговоров по вопросу пошлин. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Газета New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса.
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html
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сша, китай, америка, дональд трамп, майк пенс, скотт бессент, nbc, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Майк Пенс, Скотт Бессент, NBC, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Пенс рассказал, какую угрозу несут пошлины для республиканцев

Пенс: импортные пошлины угрожают успеху республиканцев на выборах в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Пенс
Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Пенс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Занимавший должность вице-президента во время первого президентского срока в США Дональда Трампа Майк Пенс считает, что импортные пошлины, введённые американской администрацией, угрожают успеху Республиканской партии на промежуточных выборах, сообщает издание Hill.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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"Пенс заявил, что агрессивное применение пошлин администрацией Трампа представляет потенциальный риск для республиканцев на промежуточных выборах, хотя он и выразил облегчение по поводу отмены некоторых из самых строгих пошлин против союзников", - говорится в сообщении.
Как рассказал Пенс в интервью изданию, он считает, что голосовавшие за Трампа избиратели хотели, чтобы власти США вернулись к политике первой администрации Трампа.
"В глубине души я не думаю, что американский народ голосовал за то, что представляло бы собой самое большое повышение налогов в мирное время в истории Америки, которое безусловно бы случилось, если бы объявленные на прошлой неделе пошлины остались в силе, и за те тяготы, которые они бы создали для работающих семей и предприятий... Я знаю, что в мыслях президента он видит пошлины как способ взыскать плату за доступ к нашей экономике... Но реальность такова, что за пошлины платят американские компании, импортирующие товары со всего мира, а затем их стоимость перекладывается на американских потребителей", - заявил Пенс.
Политик также выразил уверенность в том, что союзники США сядут за стол переговоров по вопросу пошлин.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций.
Газета New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса.
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СШАКитайАмерикаДональд ТрампМайк ПенсСкотт БессентNBCВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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