https://ria.ru/20250410/peni-2010364618.html

Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ

Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2025

Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ

Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:49:00+03:00

2025-04-10T02:49:00+03:00

2025-04-10T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, в марте 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с требованием которого было подготовлено постановление правительства об особенностях начисления пеней за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Хаминский обратил внимание, что до 1 января штраф начислялся по минимальному значению ключевой ставки Центробанка РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%). Он подчеркнул, что с 1 января 2025 года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка Центробанка России, которая в январе 2025 года составила 21%. "Однако 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года", - рассказал юрист. Хаминский уточнил, что действие нового постановления было при этом распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. "То есть если граждане успели заплатить пени по ставке 21%, им произведут перерасчет", - отметил юрист.

https://ria.ru/20250330/dolgi-2008231026.html

https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, россия, москва, московская область (подмосковье), общество