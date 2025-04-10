Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ
Юрист Хаминский: пени за несвоевременную оплату ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%
Девушка подсчитывает коммунальные платежи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, в марте 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с требованием которого было подготовлено постановление правительства об особенностях начисления пеней за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Хаминский обратил внимание, что до 1 января штраф начислялся по минимальному значению ключевой ставки Центробанка РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%). Он подчеркнул, что с 1 января 2025 года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка Центробанка России, которая в январе 2025 года составила 21%.
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"Однако 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года", - рассказал юрист.
Хаминский уточнил, что действие нового постановления было при этом распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
"То есть если граждане успели заплатить пени по ставке 21%, им произведут перерасчет", - отметил юрист.
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