Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 10.04.2025 (обновлено: 10:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peni-2010364618.html
Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ
Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ - РИА Новости, 10.04.2025
Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ
Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T02:49:00+03:00
2025-04-10T10:55:00+03:00
жкх
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ea8a2b42dfcb9b7c45d2c57e87edccb.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, в марте 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с требованием которого было подготовлено постановление правительства об особенностях начисления пеней за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Хаминский обратил внимание, что до 1 января штраф начислялся по минимальному значению ключевой ставки Центробанка РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%). Он подчеркнул, что с 1 января 2025 года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка Центробанка России, которая в январе 2025 года составила 21%. "Однако 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года", - рассказал юрист. Хаминский уточнил, что действие нового постановления было при этом распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. "То есть если граждане успели заплатить пени по ставке 21%, им произведут перерасчет", - отметил юрист.
https://ria.ru/20250330/dolgi-2008231026.html
https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7b5cfd89665daecb682cc1c3f360df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
ЖКХ, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Юрист рассказал о новых правилах начисления пени за задолженность по ЖКХ

Юрист Хаминский: пени за несвоевременную оплату ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка подсчитывает коммунальные платежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ с 18 марта снова насчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центрального банка РФ в размере 9,5%, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, в марте 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с требованием которого было подготовлено постановление правительства об особенностях начисления пеней за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Хаминский обратил внимание, что до 1 января штраф начислялся по минимальному значению ключевой ставки Центробанка РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%). Он подчеркнул, что с 1 января 2025 года при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ стала применяться действующая ключевая ставка Центробанка России, которая в январе 2025 года составила 21%.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка
30 марта, 13:40
"Однако 18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года", - рассказал юрист.
Хаминский уточнил, что действие нового постановления было при этом распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
"То есть если граждане успели заплатить пени по ставке 21%, им произведут перерасчет", - отметил юрист.
Прибор учета расхода воды в московской квартире - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ
12 октября 2024, 02:22
 
ЖКХРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала