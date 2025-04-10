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Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта - РИА Новости, 10.04.2025
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14:35 10.04.2025 (обновлено: 14:41 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/patrushev-2010488594.html
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта - РИА Новости, 10.04.2025
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:35:00+03:00
2025-04-10T14:41:00+03:00
экономика
россия
самарская область
тольятти
николай патрушев
игорь комаров
вячеслав федорищев
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта. Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров. Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении. Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев провел в Тольятти по поручению президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250331/volgasudokhodstvo-2008342753.html
россия
самарская область
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экономика, россия, самарская область, тольятти, николай патрушев, игорь комаров, вячеслав федорищев
Экономика, Россия, Самарская область, Тольятти, Николай Патрушев, Игорь Комаров, Вячеслав Федорищев
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта

Патрушев обсудил с Комаровым и Федорищевым развитие водного транспорта

© Фото : Вячеслав Федорищев/TelegramНиколай Патрушев провел трехстороннюю встречу с Игорем Комаровым и Вячеславом Федорищевым
Николай Патрушев провел трехстороннюю встречу с Игорем Комаровым и Вячеславом Федорищевым - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Вячеслав Федорищев/Telegram
Николай Патрушев провел трехстороннюю встречу с Игорем Комаровым и Вячеславом Федорищевым
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта.
Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров.
Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении.
Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев провел в Тольятти по поручению президента РФ Владимира Путина.
История русского флота - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Царицы Волги". Как речное судоходство развивало экономику России
31 марта, 15:10
 
ЭкономикаРоссияСамарская областьТольяттиНиколай ПатрушевИгорь КомаровВячеслав Федорищев
 
 
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