https://ria.ru/20250410/patrushev-2010488594.html
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта - РИА Новости, 10.04.2025
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:35:00+03:00
2025-04-10T14:35:00+03:00
2025-04-10T14:41:00+03:00
экономика
россия
самарская область
тольятти
николай патрушев
игорь комаров
вячеслав федорищев
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта. Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров. Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении. Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев провел в Тольятти по поручению президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250331/volgasudokhodstvo-2008342753.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, самарская область, тольятти, николай патрушев, игорь комаров, вячеслав федорищев
Экономика, Россия, Самарская область, Тольятти, Николай Патрушев, Игорь Комаров, Вячеслав Федорищев
Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта
Патрушев обсудил с Комаровым и Федорищевым развитие водного транспорта
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области
, в том числе через совершенствование ее водного транспорта.
Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров.
Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении.
Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев
провел в Тольятти
по поручению президента РФ Владимира Путина
.