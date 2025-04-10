https://ria.ru/20250410/patrushev-2010488594.html

Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта

Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта - РИА Новости, 10.04.2025

Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:35:00+03:00

2025-04-10T14:35:00+03:00

2025-04-10T14:41:00+03:00

экономика

россия

самарская область

тольятти

николай патрушев

игорь комаров

вячеслав федорищев

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта. Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров. Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении. Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев провел в Тольятти по поручению президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250331/volgasudokhodstvo-2008342753.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, самарская область, тольятти, николай патрушев, игорь комаров, вячеслав федорищев