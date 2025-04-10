Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 10.04.2025 (обновлено: 12:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/parmelen-2010441637.html
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 10.04.2025
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах
Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:32:00+03:00
2025-04-10T12:48:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
швейцария
дональд трамп
ги пармелен
великобритания
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное снижение до 10%, заявил в четверг министр экономики конфедерации Ги Пармелен. "Да. Любые новые ограничения, налоги или пошлины имеют последствия... Вам надо быть более эффективными, если вы хотите остаться конкурентоспособными: это означает снижение затрат, поиск других вариантов. В таких условиях экономике всегда непросто адаптироваться", - сказал министр на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства страны, отвечая на вопрос о том, сложно ли придется швейцарской экономике, несмотря на снижение пошлин. Пармелен также отметил "позитивный аспект" приостановки пошлин, поскольку до этого ставка для Швейцарии была выше, чем у ее основных конкурентов – Великобритании (10%) и Евросоюза (20%). Однако, несмотря на это, пошлины в размере 10%, которые все равно надо "поглотить", остаются, и Швейцария будет "пытаться объяснить свою позицию США", добавил министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250410/oon-2010396226.html
https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html
сша
швейцария
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, швейцария, дональд трамп, ги пармелен, великобритания, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Швейцария, Дональд Трамп, Ги Пармелен, Великобритания, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах

Пармелен: экономика Швейцарии столкнется с трудностями из-за пошлин США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное снижение до 10%, заявил в четверг министр экономики конфедерации Ги Пармелен.
"Да. Любые новые ограничения, налоги или пошлины имеют последствия... Вам надо быть более эффективными, если вы хотите остаться конкурентоспособными: это означает снижение затрат, поиск других вариантов. В таких условиях экономике всегда непросто адаптироваться", - сказал министр на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства страны, отвечая на вопрос о том, сложно ли придется швейцарской экономике, несмотря на снижение пошлин.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Конференция ООН призвала США пересмотреть подход в вопросе введения пошлин
09:53
Пармелен также отметил "позитивный аспект" приостановки пошлин, поскольку до этого ставка для Швейцарии была выше, чем у ее основных конкурентов – Великобритании (10%) и Евросоюза (20%). Однако, несмотря на это, пошлины в размере 10%, которые все равно надо "поглотить", остаются, и Швейцария будет "пытаться объяснить свою позицию США", добавил министр.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили
05:42
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАШвейцарияДональд ТрампГи ПармеленВеликобританияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала