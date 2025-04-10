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Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 10.04.2025
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах
Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:32:00+03:00
2025-04-10T12:32:00+03:00
2025-04-10T12:48:00+03:00
экономика
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введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное снижение до 10%, заявил в четверг министр экономики конфедерации Ги Пармелен. "Да. Любые новые ограничения, налоги или пошлины имеют последствия... Вам надо быть более эффективными, если вы хотите остаться конкурентоспособными: это означает снижение затрат, поиск других вариантов. В таких условиях экономике всегда непросто адаптироваться", - сказал министр на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства страны, отвечая на вопрос о том, сложно ли придется швейцарской экономике, несмотря на снижение пошлин. Пармелен также отметил "позитивный аспект" приостановки пошлин, поскольку до этого ставка для Швейцарии была выше, чем у ее основных конкурентов – Великобритании (10%) и Евросоюза (20%). Однако, несмотря на это, пошлины в размере 10%, которые все равно надо "поглотить", остаются, и Швейцария будет "пытаться объяснить свою позицию США", добавил министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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экономика, цены на нефть, сша, швейцария, дональд трамп, ги пармелен, великобритания, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Швейцария, Дональд Трамп, Ги Пармелен, Великобритания, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах
Пармелен: экономика Швейцарии столкнется с трудностями из-за пошлин США