https://ria.ru/20250410/parmelen-2010441637.html

Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах

Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах - РИА Новости, 10.04.2025

Министр экономики Швейцарии высказался об американских пошлинах

Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:32:00+03:00

2025-04-10T12:32:00+03:00

2025-04-10T12:48:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

швейцария

дональд трамп

ги пармелен

великобритания

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Экономика Швейцарии все равно столкнется с трудностями из-за американских пошлин, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом их временное снижение до 10%, заявил в четверг министр экономики конфедерации Ги Пармелен. "Да. Любые новые ограничения, налоги или пошлины имеют последствия... Вам надо быть более эффективными, если вы хотите остаться конкурентоспособными: это означает снижение затрат, поиск других вариантов. В таких условиях экономике всегда непросто адаптироваться", - сказал министр на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале правительства страны, отвечая на вопрос о том, сложно ли придется швейцарской экономике, несмотря на снижение пошлин. Пармелен также отметил "позитивный аспект" приостановки пошлин, поскольку до этого ставка для Швейцарии была выше, чем у ее основных конкурентов – Великобритании (10%) и Евросоюза (20%). Однако, несмотря на это, пошлины в размере 10%, которые все равно надо "поглотить", остаются, и Швейцария будет "пытаться объяснить свою позицию США", добавил министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/oon-2010396226.html

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html

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