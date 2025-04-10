https://ria.ru/20250410/pakistan-2010379906.html

Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев

Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев - РИА Новости, 10.04.2025

Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев

За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:52:00+03:00

2025-04-10T07:52:00+03:00

2025-04-10T07:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими властями через контрольно-пропускной пункт "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщил в четверг новостной портал Tolo news. По данным издания, представители местных властей афганской провинции Нангархар, где располагается этот КПП, заявляют, что депортация афганских мигрантов Пакистаном активизировалась. "За последние семь дней четыре тысячи семей общей численностью около тридцати тысяч человек, были депортированы в Афганистан через КПП "Торхам". Ежедневные показатели по числу депортированных меняются из-за различных факторов, таких как неисправность сканера, перекрытие дорог или других неполадок", - заявил Tolo news руководитель службы перевозки мигрантов на контрольно-пропускном пункте Бахт Джамал Гохар. По словам главы временного фильтрационного лагеря мигрантов в Торхаме Мохаммада Хашима Майвандваля, Афганистан обеспечивает депортированных всем необходимым. "Продовольственный комитет обеспечивает мигрантов продуктами питания, финансовый комитет выделяет им деньги, транспортный - доставляет их в места постоянного жительства и оплачивает их транспортировку. Помимо этого жилищный комитет принял все необходимые меры для их организованного пребывания в лагере", - сообщил Майвандваль. Согласно информации Tolo news, накануне глава министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана Абдул Кабир провел раздельные встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в Афганистане Ахмедом Сулимом и главой миссии Международной организации по миграции в Афганистане Михен Пак, во время которых представители МККК и МОМ заявили о своей поддержке афганских мигрантов в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20250308/pakistan-2003850083.html

https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, нангархар, пакистан, международная организация по миграции, международный комитет красного креста (мккк)