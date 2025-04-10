Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев
Пакистан принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев через КПП Торхам
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими властями через контрольно-пропускной пункт "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщил в четверг новостной портал Tolo news.
По данным издания, представители местных властей афганской провинции Нангархар, где располагается этот КПП, заявляют, что депортация афганских мигрантов Пакистаном активизировалась.
"За последние семь дней четыре тысячи семей общей численностью около тридцати тысяч человек, были депортированы в Афганистан через КПП "Торхам". Ежедневные показатели по числу депортированных меняются из-за различных факторов, таких как неисправность сканера, перекрытие дорог или других неполадок", - заявил Tolo news руководитель службы перевозки мигрантов на контрольно-пропускном пункте Бахт Джамал Гохар.
По словам главы временного фильтрационного лагеря мигрантов в Торхаме Мохаммада Хашима Майвандваля, Афганистан обеспечивает депортированных всем необходимым.
"Продовольственный комитет обеспечивает мигрантов продуктами питания, финансовый комитет выделяет им деньги, транспортный - доставляет их в места постоянного жительства и оплачивает их транспортировку. Помимо этого жилищный комитет принял все необходимые меры для их организованного пребывания в лагере", - сообщил Майвандваль.
Согласно информации Tolo news, накануне глава министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана Абдул Кабир провел раздельные встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в Афганистане Ахмедом Сулимом и главой миссии Международной организации по миграции в Афганистане Михен Пак, во время которых представители МККК и МОМ заявили о своей поддержке афганских мигрантов в долгосрочной перспективе.
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