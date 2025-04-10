Рейтинг@Mail.ru
Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/pakistan-2010379906.html
Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев
Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев - РИА Новости, 10.04.2025
Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев
За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:52:00+03:00
2025-04-10T07:52:00+03:00
в мире
афганистан
нангархар
пакистан
международная организация по миграции
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими властями через контрольно-пропускной пункт "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщил в четверг новостной портал Tolo news. По данным издания, представители местных властей афганской провинции Нангархар, где располагается этот КПП, заявляют, что депортация афганских мигрантов Пакистаном активизировалась. "За последние семь дней четыре тысячи семей общей численностью около тридцати тысяч человек, были депортированы в Афганистан через КПП "Торхам". Ежедневные показатели по числу депортированных меняются из-за различных факторов, таких как неисправность сканера, перекрытие дорог или других неполадок", - заявил Tolo news руководитель службы перевозки мигрантов на контрольно-пропускном пункте Бахт Джамал Гохар. По словам главы временного фильтрационного лагеря мигрантов в Торхаме Мохаммада Хашима Майвандваля, Афганистан обеспечивает депортированных всем необходимым. "Продовольственный комитет обеспечивает мигрантов продуктами питания, финансовый комитет выделяет им деньги, транспортный - доставляет их в места постоянного жительства и оплачивает их транспортировку. Помимо этого жилищный комитет принял все необходимые меры для их организованного пребывания в лагере", - сообщил Майвандваль. Согласно информации Tolo news, накануне глава министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана Абдул Кабир провел раздельные встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в Афганистане Ахмедом Сулимом и главой миссии Международной организации по миграции в Афганистане Михен Пак, во время которых представители МККК и МОМ заявили о своей поддержке афганских мигрантов в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20250308/pakistan-2003850083.html
https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html
афганистан
нангархар
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, нангархар, пакистан, международная организация по миграции, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Афганистан, Нангархар, Пакистан, Международная организация по миграции, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Пакистан за неделю принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев

Пакистан принудительно депортировал около 30 тысяч афганцев через КПП Торхам

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За последние семь дней около четырех тысяч семей афганских мигрантов общей численностью около 30 тысяч человек были принудительно депортированы пакистанскими властями через контрольно-пропускной пункт "Торхам" на афганско-пакистанской границе, сообщил в четверг новостной портал Tolo news.
По данным издания, представители местных властей афганской провинции Нангархар, где располагается этот КПП, заявляют, что депортация афганских мигрантов Пакистаном активизировалась.
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы
8 марта, 20:17
"За последние семь дней четыре тысячи семей общей численностью около тридцати тысяч человек, были депортированы в Афганистан через КПП "Торхам". Ежедневные показатели по числу депортированных меняются из-за различных факторов, таких как неисправность сканера, перекрытие дорог или других неполадок", - заявил Tolo news руководитель службы перевозки мигрантов на контрольно-пропускном пункте Бахт Джамал Гохар.
По словам главы временного фильтрационного лагеря мигрантов в Торхаме Мохаммада Хашима Майвандваля, Афганистан обеспечивает депортированных всем необходимым.
"Продовольственный комитет обеспечивает мигрантов продуктами питания, финансовый комитет выделяет им деньги, транспортный - доставляет их в места постоянного жительства и оплачивает их транспортировку. Помимо этого жилищный комитет принял все необходимые меры для их организованного пребывания в лагере", - сообщил Майвандваль.
Согласно информации Tolo news, накануне глава министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана Абдул Кабир провел раздельные встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в Афганистане Ахмедом Сулимом и главой миссии Международной организации по миграции в Афганистане Михен Пак, во время которых представители МККК и МОМ заявили о своей поддержке афганских мигрантов в долгосрочной перспективе.
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*) - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана
11 января, 20:49
 
В миреАфганистанНангархарПакистанМеждународная организация по миграцииМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала