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Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 10.04.2025
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18:43 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/padenie-2010566732.html
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 10.04.2025
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой
Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:43:00+03:00
2025-04-10T18:43:00+03:00
происшествия
конаково
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах. Видео происшествия опубликовано в местных социальных сетях. На кадрах мужчина проходит мимо ямы, заполненной водой, затем неожиданно падает в нее и больше не движется. "Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, мужчина скончался, сейчас устанавливается причина смерти.
https://ria.ru/20211216/ozhogi-1763984406.html
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происшествия, конаково
Происшествия, Конаково
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой

Прокуратура проверит инцидент с гибелью жителя Конаково, упавшего в яму с водой

© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramМесто происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области
Место происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
Место происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области
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Дзен
РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах.
Видео происшествия опубликовано в местных социальных сетях. На кадрах мужчина проходит мимо ямы, заполненной водой, затем неожиданно падает в нее и больше не движется.
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"Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, мужчина скончался, сейчас устанавливается причина смерти.
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