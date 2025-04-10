Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой
Прокуратура проверит инцидент с гибелью жителя Конаково, упавшего в яму с водой
© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramМесто происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области
Место происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах.
Видео происшествия опубликовано в местных социальных сетях. На кадрах мужчина проходит мимо ямы, заполненной водой, затем неожиданно падает в нее и больше не движется.
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"Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, мужчина скончался, сейчас устанавливается причина смерти.