https://ria.ru/20250410/padenie-2010566732.html

Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой

Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 10.04.2025

Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой

Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:43:00+03:00

2025-04-10T18:43:00+03:00

2025-04-10T18:43:00+03:00

происшествия

конаково

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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области сообщила в Telegram-канале о проведении проверки после появления информации о том, что в Конаково мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах. Видео происшествия опубликовано в местных социальных сетях. На кадрах мужчина проходит мимо ямы, заполненной водой, затем неожиданно падает в нее и больше не движется. "Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, мужчина скончался, сейчас устанавливается причина смерти.

https://ria.ru/20211216/ozhogi-1763984406.html

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009757299.html

конаково

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2025

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происшествия, конаково