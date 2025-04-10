Рейтинг@Mail.ru
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:04 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/otpevanie-2010421232.html
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2025
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля
Отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пройдет 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, сообщили РИА Новости в храме. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:04:00+03:00
2025-04-10T11:04:00+03:00
шоубиз
москва
пхукет (остров)
павел ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009488589_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_7227add6b8bc7952d376c3928f817261.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пройдет 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, сообщили РИА Новости в храме. "Отпевание Павла Ивлева состоится завтра в первой половине дня, наверное, после 10 утра", - сказали в храме. Как ранее сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин, Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
москва
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009488589_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_d585ac26cedab09992794bbc019acfd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пхукет (остров), павел ивлев
Шоубиз, Москва, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля

Отпевание рэпера Паши Техника пройдет 11 апреля в храме Петра и Павла

© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пройдет 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, сообщили РИА Новости в храме.
"Отпевание Павла Ивлева состоится завтра в первой половине дня, наверное, после 10 утра", - сказали в храме.
Как ранее сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин, Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
7 апреля, 11:19
 
ШоубизМоскваПхукет (остров)Павел Ивлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала