https://ria.ru/20250410/otpevanie-2010421232.html
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2025
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля
Отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пройдет 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, сообщили РИА Новости в храме. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:04:00+03:00
2025-04-10T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пройдет 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, сообщили РИА Новости в храме. "Отпевание Павла Ивлева состоится завтра в первой половине дня, наверное, после 10 утра", - сказали в храме. Как ранее сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин, Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
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москва, пхукет (остров), павел ивлев
Шоубиз, Москва, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля
Отпевание рэпера Паши Техника пройдет 11 апреля в храме Петра и Павла