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Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники

Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники - РИА Новости, 10.04.2025

Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники

Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру"... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:27:00+03:00

2025-04-10T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина."В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы", — сказала она.Эксперт уточнила, что 2 мая станет нерабочим днем вместо субботы, 4 января 2025 года, благодаря постановлению правительства России о переносе выходных дней, а 8 мая — за счет воскресенья, 23 февраля.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, производственный календарь