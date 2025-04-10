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Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники - РИА Новости, 10.04.2025
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02:27 10.04.2025 (обновлено: 03:13 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/otdykh-2010364305.html
Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники
Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники - РИА Новости, 10.04.2025
Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники
Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру"... РИА Новости, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина."В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы", — сказала она.Эксперт уточнила, что 2 мая станет нерабочим днем вместо субботы, 4 января 2025 года, благодаря постановлению правительства России о переносе выходных дней, а 8 мая — за счет воскресенья, 23 февраля.
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общество, россия, производственный календарь
Общество, Россия, Производственный календарь
Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники

Россияне в мае отдохнут два раза по четыре дня

© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы", — сказала она.
Эксперт уточнила, что 2 мая станет нерабочим днем вместо субботы, 4 января 2025 года, благодаря постановлению правительства России о переносе выходных дней, а 8 мая — за счет воскресенья, 23 февраля.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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