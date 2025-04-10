https://ria.ru/20250410/oshibka-2010376429.html

"Деньги на ветер". В США указали Европе на ошибку в отношениях с Россией

"Деньги на ветер". В США указали Европе на ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 10.04.2025

"Деньги на ветер". В США указали Европе на ошибку в отношениях с Россией

Россия всегда готова к переговорам, усиление европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы бессмысленно, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:54:00+03:00

2025-04-10T06:54:00+03:00

2025-04-10T10:56:00+03:00

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европа

скотт риттер

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евросоюз

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия всегда готова к переговорам, усиление европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы бессмысленно, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube."От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — сказал он.Аналитик считает, что создание европейской армии может сработать только в длительной перспективе, в качестве элемента большой программы, и потребует более десяти лет. По его мнению, у Европы могут быть и другие цели для создания полноценной армии.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность 2030".Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью 2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ под предлогом сдерживания мнимой российской агрессии. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250409/europe-2010337711.html

https://ria.ru/20250409/europe-2010351470.html

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россия, европа, скотт риттер, еврокомиссия, евросоюз