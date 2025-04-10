https://ria.ru/20250410/orlan-2010447903.html

В ростовском парке впервые родился птенец белоголового орлана

В ростовском парке впервые родился птенец белоголового орлана - РИА Новости, 10.04.2025

В ростовском парке впервые родился птенец белоголового орлана

Птенец белоголового орлана впервые родился в парке птиц "Малинки" в Ростовской области, малыша планируют назвать Трампом или Меланьей, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:48:00+03:00

2025-04-10T12:48:00+03:00

2025-04-10T13:25:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Птенец белоголового орлана впервые родился в парке птиц "Малинки" в Ростовской области, малыша планируют назвать Трампом или Меланьей, сообщила РИА Новости в четверг директор по развитию Южного парка птиц "Малинки" Элеонора Моргунова. "В парке птиц "Малинки" пара белоголовых орланов впервые стала родителями! Малышу буквально несколько дней. Считаем это символом потепления отношений между Россией и США и планируем назвать птенца Трамп или Меланья", — сообщила Моргунова. Она уточнила, что птенец белоголового орлана родился 7 апреля в полдень. Пара орланов: Лариса (в парке с 2018 года, приехала из Московского зоопарка) и Валера (в парке с 2020 года, приехал из зоопарка Алма-Аты). В 2024 году у них была пробная кладка, но ничего не получилось. Белоголовые орланы крайне редко размножаются в неволе, для них важно, чтобы люди создали особые условия содержания и природа способствовала комфортному гнездованию, отметила собеседница агентства. По ее словам, сейчас у пары орланов есть еще одно яйцо — ожидается еще один птенец. Специалисты парка особое внимание уделили рациону орланов — увеличили долю живого корма, а также вовремя дали гнездовой материал для орланов и сами помогли построить гнездо птицам. В данный момент орланы ведут себя агрессивно — защищают гнездо, когда кто-то подходит. Самка Лариса кормит птенца красной рыбой, грызунами и говядиной. Птенец чувствует себя бодро, активно ест. И уже летом гости парка смогут увидеть оперившегося окрепшего птенца белоголового орлана, сообщила Моргунова.

https://ria.ru/20250312/ptenets-2004468335.html

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Птенец белоголового орлана в ростовском парке "Малинки" Птенец белоголового орлана впервые родился в ростовском парке "Малинки" – там сообщили РИА Новости, что его хотят назвать Трампом или Меланьей. Считаем это символом потепления отношений между Россией и США. 2025-04-10T12:48 true PT0M35S

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Ольга Фомченкова

ростовская область, россия, сша, московский зоопарк