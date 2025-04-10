https://ria.ru/20250410/orenburzhe-2010424924.html

Количество субъектов МСП Оренбуржья увеличилось почти на 4% в прошлом году

Количество субъектов МСП Оренбуржья увеличилось почти на 4% в прошлом году - РИА Новости, 10.04.2025

Количество субъектов МСП Оренбуржья увеличилось почти на 4% в прошлом году

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Оренбургской области выросло на 4% за 2024 год, их количество увеличилось на 2315 единиц, сообщает... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:21:00+03:00

2025-04-10T11:21:00+03:00

2025-04-10T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Оренбургской области выросло на 4% за 2024 год, их количество увеличилось на 2315 единиц, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В ведомстве отметили, что увеличение показателя связано с высоким уровнем поддержки и благоприятным деловым климатом в регионе. Всего в Оренбуржье зарегистрировано более 62 тысяч субъектов МСП. "Поддержка МСП – один из ключевых приоритетов государства. Оренбургская область активно привлекает федеральные ресурсы в сектор бизнеса. И система государственной поддержки выстроена так, что ее меры доступны как для уже действующих предпринимателей, так и для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Предприниматели, масштабируя собственные проекты, увеличивают налоговые отчисления в бюджет региона", – сказал врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что эти средства направляются на решение важнейших социально-экономических задач и повышение качества жизни оренбуржцев. Поддержка бизнеса в регионе оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В центре "Мой бизнес" можно получить квалифицированную консультацию по различным вопросам, связанным с началом предпринимательской деятельности. Также финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства. Фонд выдает микрозаймы по ставке от 5% до 7% годовых. Гарантийный фонд поддерживает бизнес путем предоставления поручительства по кредиту/лизингу/банковской гарантии. Кроме того, в январе 2025 года в Оренбургской области стартовал проект для участников СВО и членов их семей "СВОй бизнес – дело героев!". Комплексная программа поддержки направлена на помощь в создании собственного бизнеса, социальных инициатив и трудоустройстве на предприятиях региона. Программа включает грант до 500 тысяч рублей и сопровождение начинающего предпринимателя.

https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010274572.html

https://ria.ru/20250408/msb-2010100533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, евгений солнцев