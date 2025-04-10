https://ria.ru/20250410/opros-2010520662.html

Опрос показал мнение американцев о личных интересах Трампа в политике

Опрос показал мнение американцев о личных интересах Трампа в политике - РИА Новости, 10.04.2025

Опрос показал мнение американцев о личных интересах Трампа в политике

Почти половина американцев считают, что президент США Дональд Трамп в процессе принятия решений руководствуется в первую очередь своими личными... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:23:00+03:00

2025-04-10T16:23:00+03:00

2025-04-10T16:23:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что президент США Дональд Трамп в процессе принятия решений руководствуется в первую очередь своими личными предпринимательскими интересами, следует из исследования компании YouGov. По результатам исследования, 49% опрошенных американцев выразили мнение, что Трамп ставит свои личные деловые интересы выше интересов США. Обратную точку зрения выразили 30% респондентов, ещё 8% американцев считают, что предпринимательские интересы президента совпадают с интересами США. Отмечается, что 12% опрошенных затруднились с ответом. Исследование проводилось 9 апреля среди более 6,3 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/trump-2010504973.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире