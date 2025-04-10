https://ria.ru/20250410/opg-2010404033.html

Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ

Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ - РИА Новости, 10.04.2025

Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ

Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, предъявлено обвинение по двум... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

происшествия

москва

югра

криминал

мошенничество

агентство по страхованию вкладов

московский городской суд

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества, рассказали РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Хотину Алексею Юрьевичу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размер – ред.), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества – ред.) УК РФ", - сказали в суде. Суд арестовал его на два месяца. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250409/prigovor-2010300614.html

https://ria.ru/20250410/khotin-2010401199.html

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