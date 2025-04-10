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Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ - РИА Новости, 10.04.2025
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10:19 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/opg-2010404033.html
Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ
Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ
Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, предъявлено обвинение по двум... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:19:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
происшествия
москва
югра
криминал
мошенничество
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества, рассказали РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Хотину Алексею Юрьевичу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размер – ред.), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества – ред.) УК РФ", - сказали в суде. Суд арестовал его на два месяца. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250409/prigovor-2010300614.html
https://ria.ru/20250410/khotin-2010401199.html
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происшествия, москва, югра, криминал, мошенничество, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Югра, Криминал, Мошенничество, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ

Экс-банкира Хотина обвинили в создании ОПГ и двух эпизодах мошенничества

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин в суде Москвы
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин в суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества, рассказали РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Хотину Алексею Юрьевичу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размер – ред.), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества – ред.) УК РФ", - сказали в суде.
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, на оглашении приговора в Пресненском суде Москвы. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество
Вчера, 16:58
Суд арестовал его на два месяца.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Экс-банкиру Хотину грозит до 20 лет по обвинению в создании ОПГ
10:07
 
ПроисшествияМоскваЮграКриминалМошенничествоАгентство по страхованию вкладовМосковский городской суд
 
 
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