https://ria.ru/20250410/openai-2010381043.html

OpenAI подала иск против Маска

OpenAI подала иск против Маска - РИА Новости, 10.04.2025

OpenAI подала иск против Маска

Технологическая компания OpenAI подала встречный иск против американского предпринимателя Илона Маска с требованием оградить её в дальнейшем от незаконных и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:08:00+03:00

2025-04-10T08:08:00+03:00

2025-04-10T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Технологическая компания OpenAI подала встречный иск против американского предпринимателя Илона Маска с требованием оградить её в дальнейшем от незаконных и несправедливых действий, передает агентство Рейтер. "В среду OpenAI подала встречный иск против Илона Маска... попросив федерального судью остановить Маска от любых "дальнейших незаконных и несправедливых действий" против OpenAI в судебном разбирательстве по поводу будущей структуры", - говорится в публикации. Агентство Ассошиэйтед Пресс в марте сообщало, что федеральный суд в США отклонил иск предпринимателя Илона Маска, в котором тот возражал против планов технологической компании OpenAI стать коммерческой. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250215/openai-1999519116.html

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технологии, сша, илон маск, в мире