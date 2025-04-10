https://ria.ru/20250410/oon-2010396226.html

Конференция ООН призвала США пересмотреть подход в вопросе введения пошлин

Конференция ООН призвала США пересмотреть подход в вопросе введения пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

Конференция ООН призвала США пересмотреть подход в вопросе введения пошлин

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает США пересмотреть свой подход в вопросе введения пошлин и оценить возможность отмены мер в отношении... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:53:00+03:00

2025-04-10T09:53:00+03:00

2025-04-10T09:53:00+03:00

сша

оон

юнктад

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает США пересмотреть свой подход в вопросе введения пошлин и оценить возможность отмены мер в отношении самых экономически уязвимых государств, заявила генсек органа Ребека Гринспан. "Наша мольба, наша просьба заключается в то, чтобы пересмотреть. Не то, чтобы мы ставим под вопрос то, что они делают, но (меры против более бедных стран) не повлияют на цели, которые США поставили в своей торговой политике", - сказала Гринспан газете Financial Times. Она отметила, что 44 из наименее развитых стран представляют только 1,6% в торговом дефиците США, однако эффект от американских пошлин может быть "чрезвычайно серьезным" для экономик этих государств. Тем не менее Гринспан отмечает, что в результате мер США увеличатся объемы торговли между странами Глобального Юга, и подчеркивает, что она поддерживает активизацию региональных торговых блоков. Кроме того, по мнению генсека ЮНКТАД, под влияние неуверенности из-за пошлин попадут и инвестиции, которые могут оставаться "парализованными" до того, пока ситуация улучшится или прояснится.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009451494.html

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сша, оон, юнктад, введение трампом пошлин на импорт, в мире