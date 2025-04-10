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Пассажира из Таиланда остановили с головой крокодила в аэропорту Омска - РИА Новости, 10.04.2025
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13:58 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/omsk-2010470576.html
Пассажира из Таиланда остановили с головой крокодила в аэропорту Омска
Пассажира из Таиланда остановили с головой крокодила в аэропорту Омска - РИА Новости, 10.04.2025
Пассажира из Таиланда остановили с головой крокодила в аэропорту Омска
Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда, возбуждены два административных дела, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:58:00+03:00
2025-04-10T13:58:00+03:00
россия
таиланд
омск
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда, возбуждены два административных дела, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным Федеральной таможенной службы, находку увидели во время контроля багажа авиапассажиров c помощью рентгена. Мужчина объяснил, что он приобрел "сувенир" для себя и не знал, что нужны документы для ввоза на территорию России и сертификат, подтверждающий покупку, отметили в ФТС. "В аэропорту Омска таможенники обнаружили высушенную голову крокодила в дорожной сумке россиянина, прилетевшего из Пхукета. Дериват был выявлен при помощи рентгена во время таможенного контроля багажа авиапассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы ФТС. В ФТС уточнили, что голова крокодила - настоящая, а вид рептилии подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Возбуждены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров, добавили в Федеральной таможенной службе. Омичу грозит штраф, голову крокодила конфисковали, подытожили в пресс-службе.
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россия, таиланд, омск, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Таиланд, Омск, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Пассажира из Таиланда остановили с головой крокодила в аэропорту Омска

В Омске таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда

© Фото : Федеральная таможенная службаОмские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда
Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Федеральная таможенная служба
Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда
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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Омские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже туриста из Таиланда, возбуждены два административных дела, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным Федеральной таможенной службы, находку увидели во время контроля багажа авиапассажиров c помощью рентгена. Мужчина объяснил, что он приобрел "сувенир" для себя и не знал, что нужны документы для ввоза на территорию России и сертификат, подтверждающий покупку, отметили в ФТС.
"В аэропорту Омска таможенники обнаружили высушенную голову крокодила в дорожной сумке россиянина, прилетевшего из Пхукета. Дериват был выявлен при помощи рентгена во время таможенного контроля багажа авиапассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы ФТС.
В ФТС уточнили, что голова крокодила - настоящая, а вид рептилии подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Возбуждены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров, добавили в Федеральной таможенной службе.
Омичу грозит штраф, голову крокодила конфисковали, подытожили в пресс-службе.
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