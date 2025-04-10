https://ria.ru/20250410/oman-2010588575.html

СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман

СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман

Делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T23:05:00+03:00

2025-04-10T23:05:00+03:00

2025-04-10T23:05:00+03:00

в мире

оман

сша

иран

марко рубио

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902749397_0:37:3216:1845_1920x0_80_0_0_ce26385d0c94ab7c10c6a4346bf4065f.jpg

ТЕГЕРАН, 10 апр – РИА Новости. Делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня, а посредником, передающим сообщения между сторонами, будет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди, передает агентство Tasnim. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана. "Данные, оказавшиеся в распоряжении корреспондента Tasnim, говорят о том, что делегации Ирана и США прибудут в Маскат, столицу Омана, до полудня субботы, 12 апреля 2025 года, и начнут непрямые переговоры после встречи с министром иностранных дел Омана... Принимая во внимание время прибытия делегаций в Оман, переговоры, скорее всего, начнутся в субботу после полудня... Посредником при передаче сообщений между двумя сторонами также выступит министр иностранных дел Омана", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html

оман

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оман, сша, иран, марко рубио, стив уиткофф