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СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман - РИА Новости, 10.04.2025
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23:05 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/oman-2010588575.html
СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман
СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман
Делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:05:00+03:00
2025-04-10T23:05:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 10 апр – РИА Новости. Делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня, а посредником, передающим сообщения между сторонами, будет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди, передает агентство Tasnim. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана. "Данные, оказавшиеся в распоряжении корреспондента Tasnim, говорят о том, что делегации Ирана и США прибудут в Маскат, столицу Омана, до полудня субботы, 12 апреля 2025 года, и начнут непрямые переговоры после встречи с министром иностранных дел Омана... Принимая во внимание время прибытия делегаций в Оман, переговоры, скорее всего, начнутся в субботу после полудня... Посредником при передаче сообщений между двумя сторонами также выступит министр иностранных дел Омана", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, оман, сша, иран, марко рубио, стив уиткофф
В мире, Оман, США, Иран, Марко Рубио, Стив Уиткофф
СМИ сообщили, когда делегации Ирана и США прибудут в Оман

Tasnim: переговоры Ирана и США в Омане начнутся 12 апреля во второй половине дня

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на город Маскат в Омане
Вид на город Маскат в Омане - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на город Маскат в Омане. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 апр – РИА Новости. Делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня, а посредником, передающим сообщения между сторонами, будет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди, передает агентство Tasnim.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что в субботу прямые переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и "высокопоставленный лидер" Ирана.
"Данные, оказавшиеся в распоряжении корреспондента Tasnim, говорят о том, что делегации Ирана и США прибудут в Маскат, столицу Омана, до полудня субботы, 12 апреля 2025 года, и начнут непрямые переговоры после встречи с министром иностранных дел Омана... Принимая во внимание время прибытия делегаций в Оман, переговоры, скорее всего, начнутся в субботу после полудня... Посредником при передаче сообщений между двумя сторонами также выступит министр иностранных дел Омана", - говорится в сообщении агентства.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана
9 апреля, 14:43
 
В миреОманСШАИранМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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