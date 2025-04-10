https://ria.ru/20250410/okkupatsiya-2010364981.html
Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба
Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба - РИА Новости, 10.04.2025
Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба
Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:08:00+03:00
2025-04-10T03:08:00+03:00
2025-04-10T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела почти на 30 килограммов. Как рассказала пожилая женщина, российские военные ее эвакуировали в марте. "Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела", - рассказала пенсионерка. Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения. По ее словам, она очень переживает о своих кошках, которые остались дома. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба
Женщина при оккупации ВСУ в Курской области похудела почти на 30 килограммов