https://ria.ru/20250410/okkupatsiya-2010364981.html

Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба

Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба - РИА Новости, 10.04.2025

Женщина при оккупации ВСУ в Курской области ни разу не ела хлеба

Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:08:00+03:00

2025-04-10T03:08:00+03:00

2025-04-10T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела почти на 30 килограммов. Как рассказала пожилая женщина, российские военные ее эвакуировали в марте. "Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела", - рассказала пенсионерка. Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения. По ее словам, она очень переживает о своих кошках, которые остались дома. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250409/zapad-2010283537.html

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия