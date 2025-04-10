https://ria.ru/20250410/oez-2010527554.html

Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС"

Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС" - РИА Новости, 10.04.2025

Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС"

Компания "БАС" из ОЭЗ "Технополис Москва" стала участником федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", сообщил министр правительства... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:50:00+03:00

2025-04-10T18:50:00+03:00

2025-04-10T18:50:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Компания "БАС" из ОЭЗ "Технополис Москва" стала участником федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Применение беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе ежегодно увеличивается. С помощью БПЛА можно осуществлять мониторинг окружающей среды, промышленных и инфраструктурных объектов, доставлять грузы, проводить аэрофотосъемку в сфере сельского хозяйства, обеспечивать правопорядок. Развитие этой отрасли требует высококвалифицированных специалистов, которые смогут управлять и координировать работу беспилотных авиасистем. Центром БАС в столице является индустриальный парк "Руднево" ОЭЗ Москвы, где сосредоточены компании, выпускающие беспилотные авиасистемы, комплектующие и оборудование для них", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что предприятие "БАС" вошло в число 35 провайдеров образовательных программ федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем".Так, образовательный проект, который реализуется "Университетом НТИ 2035", направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере беспилотных авиационных технологий.По словам начальника Центра по подготовке персонала ООО "БАС" Анны Савенковой, программа учитывает реальные сценарии использования беспилотных авиасистем и отраслевую специфику их применения. Обучение будет состоять из онлайн-курсов и практической работы с опытными инструкторами компании "БАС" за счет федерального бюджета.После того, как участники федерального проекта пройдут обучение, им будет выдан диплом государственного образца о дополнительном профессиональном образовании, позволяющий сразу приступить к работе.Между тем, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что в ОЭЗ "Технополис Москва" реализуется проект "Техноработа". На данный момент производителям беспилотных и авиационных систем необходимы инженеры, технологи, слесари механосборочных работ, фрезеровщики, токари, сборщики готовой продукции. И такая потребность свидетельствует о динамичном развитии отрасли.

https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html

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москва, анатолий гарбузов