Рейтинг@Mail.ru
Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС" - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:50 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/oez-2010527554.html
Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС"
Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС" - РИА Новости, 10.04.2025
Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС"
Компания "БАС" из ОЭЗ "Технополис Москва" стала участником федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", сообщил министр правительства... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:50:00+03:00
2025-04-10T18:50:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010567180_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a7d4515a19c7f2a61ff5a5d6247da9d7.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Компания "БАС" из ОЭЗ "Технополис Москва" стала участником федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Применение беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе ежегодно увеличивается. С помощью БПЛА можно осуществлять мониторинг окружающей среды, промышленных и инфраструктурных объектов, доставлять грузы, проводить аэрофотосъемку в сфере сельского хозяйства, обеспечивать правопорядок. Развитие этой отрасли требует высококвалифицированных специалистов, которые смогут управлять и координировать работу беспилотных авиасистем. Центром БАС в столице является индустриальный парк "Руднево" ОЭЗ Москвы, где сосредоточены компании, выпускающие беспилотные авиасистемы, комплектующие и оборудование для них", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что предприятие "БАС" вошло в число 35 провайдеров образовательных программ федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем".Так, образовательный проект, который реализуется "Университетом НТИ 2035", направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере беспилотных авиационных технологий.По словам начальника Центра по подготовке персонала ООО "БАС" Анны Савенковой, программа учитывает реальные сценарии использования беспилотных авиасистем и отраслевую специфику их применения. Обучение будет состоять из онлайн-курсов и практической работы с опытными инструкторами компании "БАС" за счет федерального бюджета.После того, как участники федерального проекта пройдут обучение, им будет выдан диплом государственного образца о дополнительном профессиональном образовании, позволяющий сразу приступить к работе.Между тем, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что в ОЭЗ "Технополис Москва" реализуется проект "Техноработа". На данный момент производителям беспилотных и авиационных систем необходимы инженеры, технологи, слесари механосборочных работ, фрезеровщики, токари, сборщики готовой продукции. И такая потребность свидетельствует о динамичном развитии отрасли.
https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html
https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010567180_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2ac174e210aaffb8d81606c4567757cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Предприятие из ОЭЗ Москвы вошло в федеральный проект "Кадры для БАС"

Компания из столичной ОЭЗ вошла в федеральный проект "Кадры для БАС"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППФедеральный проект "Кадры для БАС"
Федеральный проект Кадры для БАС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Федеральный проект "Кадры для БАС"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Компания "БАС" из ОЭЗ "Технополис Москва" стала участником федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Применение беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе ежегодно увеличивается. С помощью БПЛА можно осуществлять мониторинг окружающей среды, промышленных и инфраструктурных объектов, доставлять грузы, проводить аэрофотосъемку в сфере сельского хозяйства, обеспечивать правопорядок. Развитие этой отрасли требует высококвалифицированных специалистов, которые смогут управлять и координировать работу беспилотных авиасистем. Центром БАС в столице является индустриальный парк "Руднево" ОЭЗ Москвы, где сосредоточены компании, выпускающие беспилотные авиасистемы, комплектующие и оборудование для них", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Выставка Фотоника-2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025"
7 апреля, 16:00
Он отметил, что предприятие "БАС" вошло в число 35 провайдеров образовательных программ федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем".
Так, образовательный проект, который реализуется "Университетом НТИ 2035", направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере беспилотных авиационных технологий.
По словам начальника Центра по подготовке персонала ООО "БАС" Анны Савенковой, программа учитывает реальные сценарии использования беспилотных авиасистем и отраслевую специфику их применения. Обучение будет состоять из онлайн-курсов и практической работы с опытными инструкторами компании "БАС" за счет федерального бюджета.
После того, как участники федерального проекта пройдут обучение, им будет выдан диплом государственного образца о дополнительном профессиональном образовании, позволяющий сразу приступить к работе.
Между тем, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что в ОЭЗ "Технополис Москва" реализуется проект "Техноработа". На данный момент производителям беспилотных и авиационных систем необходимы инженеры, технологи, слесари механосборочных работ, фрезеровщики, токари, сборщики готовой продукции. И такая потребность свидетельствует о динамичном развитии отрасли.
Производство электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Ликсутов: В Москве выросло производство компьютеров, электроники и оптики
4 апреля, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала