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Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN - РИА Новости, 10.04.2025
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19:59 10.04.2025 (обновлено: 20:18 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obmen-2010575441.html
Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN
Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN - РИА Новости, 10.04.2025
Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ходе визита в РФ в марте обсудить с российским лидером Владимиром РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:59:00+03:00
2025-04-10T20:18:00+03:00
россия
в мире
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ходе визита в РФ в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен осужденной за госизмену Ксении Карелиной, так начались обсуждения этого вопроса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."Трамп поручил... Уиткоффу поговорить с... Путиным об освобождении... Карелиной... Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250410/obmen-2010457174.html
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россия, в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN

CNN: Трамп поручил Уиткоффу обсудить с Путиным обмен Карелиной и Петрова в марте

© ФСБ РФОбмен россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину
Обмен россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© ФСБ РФ
Обмен россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ходе визита в РФ в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен осужденной за госизмену Ксении Карелиной, так начались обсуждения этого вопроса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину
Вчера, 13:24
"Трамп поручил... Уиткоффу поговорить с... Путиным об освобождении... Карелиной... Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США
Вчера, 12:58
 
РоссияВ миреСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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