https://ria.ru/20250410/obmen-2010575441.html

Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN

Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN - РИА Новости, 10.04.2025

Обсуждения по обмену Петрова и Карелиной начались в марте, сообщил CNN

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ходе визита в РФ в марте обсудить с российским лидером Владимиром РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:59:00+03:00

2025-04-10T19:59:00+03:00

2025-04-10T20:18:00+03:00

россия

в мире

сша

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ходе визита в РФ в марте обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обмен осужденной за госизмену Ксении Карелиной, так начались обсуждения этого вопроса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."Трамп поручил... Уиткоффу поговорить с... Путиным об освобождении... Карелиной... Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20250410/obmen-2010457174.html

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россия, в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)