https://ria.ru/20250410/obmen-2010457174.html
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину - РИА Новости, 10.04.2025
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину
ФСБ РФ опубликовала кадры возвращения на родину россиянина Артура Петрова и гражданки США Ксении Карелиной после обмена. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:24:00+03:00
2025-04-10T13:24:00+03:00
2025-04-10T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала кадры возвращения на родину россиянина Артура Петрова и гражданки США Ксении Карелиной после обмена.Ранее в ФСБ сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Карелину.На кадрах Петров и Карелина садятся в самолеты, которые доставят их на родину.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
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Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
2025-04-10T13:24
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PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, кипр
США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Россия, Кипр
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину
ФСБ опубликовала видео по обмену россиянина Петрова на гражданку США Карелину