https://ria.ru/20250410/obmen-2010457174.html

Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину

Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину - РИА Новости, 10.04.2025

Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину

ФСБ РФ опубликовала кадры возвращения на родину россиянина Артура Петрова и гражданки США Ксении Карелиной после обмена. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:24:00+03:00

2025-04-10T13:24:00+03:00

2025-04-10T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала кадры возвращения на родину россиянина Артура Петрова и гражданки США Ксении Карелиной после обмена.Ранее в ФСБ сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Карелину.На кадрах Петров и Карелина садятся в самолеты, которые доставят их на родину.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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Ольга Фомченкова

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Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России 2025-04-10T13:24 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, кипр