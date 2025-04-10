https://ria.ru/20250410/obmen-2010437185.html

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:07:00+03:00

2025-04-10T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат. Он не смог уточнить, на кого её обменяли.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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Ольга Фомченкова

оаэ, россия, сша, в мире