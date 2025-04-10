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Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025
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12:07 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/obmen-2010437185.html
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:07:00+03:00
2025-04-10T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат. Он не смог уточнить, на кого её обменяли.
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ОАЭ, Россия, США, В мире
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Адвокат Мушаилов подтвердил освобождение Ксении Карелиной в рамках обмена с США

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина в суде
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.
"Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат.
Он не смог уточнить, на кого её обменяли.
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