https://ria.ru/20250410/obmen-2010435724.html

В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией

В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 10.04.2025

В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией

Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:58:00+03:00

2025-04-10T11:58:00+03:00

2025-04-10T12:06:00+03:00

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сша

абу-даби

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Обмен (заключенными - ред.) показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях", - заявила неназванный представитель ЦРУ.Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Также она добавила, что США продолжат работать над освобождением американцев, которые, по ее словам, были "ошибочно" задержаны в России.

https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html

россия

сша

абу-даби

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россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), в мире