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В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 10.04.2025
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11:58 10.04.2025 (обновлено: 12:06 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obmen-2010435724.html
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 10.04.2025
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией
Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T12:06:00+03:00
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сша
абу-даби
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Обмен (заключенными - ред.) показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях", - заявила неназванный представитель ЦРУ.Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Также она добавила, что США продолжат работать над освобождением американцев, которые, по ее словам, были "ошибочно" задержаны в России.
https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html
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россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, США, Абу-Даби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией

ЦРУ: США рассматривают обмен заключенными с Россией как позитивный шаг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби.
"Обмен (заключенными - ред.) показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях", - заявила неназванный представитель ЦРУ.
Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Также она добавила, что США продолжат работать над освобождением американцев, которые, по ее словам, были "ошибочно" задержаны в России.
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РоссияСШААбу-ДабиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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