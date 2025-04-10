https://ria.ru/20250410/obmen-2010435724.html
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 10.04.2025
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией
Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Обмен (заключенными - ред.) показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях", - заявила неназванный представитель ЦРУ.Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Также она добавила, что США продолжат работать над освобождением американцев, которые, по ее словам, были "ошибочно" задержаны в России.
https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html
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россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, США, Абу-Даби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными с Россией
ЦРУ: США рассматривают обмен заключенными с Россией как позитивный шаг