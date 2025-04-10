https://ria.ru/20250410/obmen-2010434575.html

Россия и США провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и США провели обмен заключенными

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:49:00+03:00

2025-04-10T11:49:00+03:00

2025-04-10T13:34:00+03:00

москва

россия

центральное разведывательное управление (цру)

майк уолтц

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного <...> американца", — сказал глава ведомства, присутствующий при обмене в аэропорту Абу-Даби.Как заявил газете помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат ВСУ.Источники издания уточнили, что в Россию вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.По данным WSJ, Рэтклифф несколько раз после вступления в должность говорил по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также разговаривал с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.Газета добавила, что обмен прошел в знак укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся к заключению соглашения о прекращении конфликта на Украине. Как отметил представитель ЦРУ, обмен указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Москвой и Вашингтоном.Комментарий ФСБЦентр общественных связей спецслужбы подтвердил обмен россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину."Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров", — говорится в релизе.По данным ФСБ, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы. Карелину же в апреле помиловали указом президента Владимира Путина.В спецслужбе поблагодарили руководство ОАЭ за содействие.Дело КарелинойВ феврале 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, подозреваемой в передаче денег на нужды ВСУ. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.Карелину приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Свою вину она признала.Дело ПетроваПетрова арестовали в конце августа 2023 года на Кипре, откуда впоследствии экстрадировали в США.По данным американских правоохранительных органов, он постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в американском Минюсте называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров через подставные компании якобы занимался закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем выступает российская компания. По сумме вменяемых ему обвинений ему грозило более 20 лет в тюрьме.Сам он называл свое дело политически мотивированным.Предыдущий обменВ феврале спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в Шереметьево, в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В итоге американца передали Вашингтону.В Россию же вернулся Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Он почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009231307.html

https://ria.ru/20250409/khischenie-2010184821.html

https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html

https://ria.ru/20250409/diplomaty-2010277778.html

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Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России 2025-04-10T11:49 true PT2M11S

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