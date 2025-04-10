Россия и США провели обмен заключенными
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного <...> американца", — сказал глава ведомства, присутствующий при обмене в аэропорту Абу-Даби.
Обмен заключенными между США и Россией
Как заявил газете помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат ВСУ.
Источники издания уточнили, что в Россию вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
© Фото : соцсети; РИА Новости/Антон БуценкоАртур Петров и Ксения Карелина
© Фото : соцсети; РИА Новости/Антон Буценко
Артур Петров и Ксения Карелина
По данным WSJ, Рэтклифф несколько раз после вступления в должность говорил по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также разговаривал с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Газета добавила, что обмен прошел в знак укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся к заключению соглашения о прекращении конфликта на Украине. Как отметил представитель ЦРУ, обмен указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Москвой и Вашингтоном.
Комментарий ФСБ
Центр общественных связей спецслужбы подтвердил обмен россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину.
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"Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы. Карелину же в апреле помиловали указом президента Владимира Путина.
В спецслужбе поблагодарили руководство ОАЭ за содействие.
Дело Карелиной
В феврале 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, подозреваемой в передаче денег на нужды ВСУ. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Карелину приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Свою вину она признала.
Дело Петрова
Петрова арестовали в конце августа 2023 года на Кипре, откуда впоследствии экстрадировали в США.
По данным американских правоохранительных органов, он постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в американском Минюсте называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров через подставные компании якобы занимался закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем выступает российская компания. По сумме вменяемых ему обвинений ему грозило более 20 лет в тюрьме.
Сам он называл свое дело политически мотивированным.
Предыдущий обмен
В феврале спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в Шереметьево, в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В итоге американца передали Вашингтону.
В Россию же вернулся Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Он почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.