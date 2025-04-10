Рейтинг@Mail.ru
Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 10.04.2025 (обновлено: 13:34 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obmen-2010434575.html
Россия и США провели обмен заключенными
Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США провели обмен заключенными
Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:49:00+03:00
2025-04-10T13:34:00+03:00
москва
россия
центральное разведывательное управление (цру)
майк уолтц
сша
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кипр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010458645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d948da99276e48a7af796aa3e543bef8.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного &lt;...&gt; американца", — сказал глава ведомства, присутствующий при обмене в аэропорту Абу-Даби.Как заявил газете помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат ВСУ.Источники издания уточнили, что в Россию вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.По данным WSJ, Рэтклифф несколько раз после вступления в должность говорил по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также разговаривал с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.Газета добавила, что обмен прошел в знак укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся к заключению соглашения о прекращении конфликта на Украине. Как отметил представитель ЦРУ, обмен указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Москвой и Вашингтоном.Комментарий ФСБЦентр общественных связей спецслужбы подтвердил обмен россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину."Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров", — говорится в релизе.По данным ФСБ, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы. Карелину же в апреле помиловали указом президента Владимира Путина.В спецслужбе поблагодарили руководство ОАЭ за содействие.Дело КарелинойВ феврале 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, подозреваемой в передаче денег на нужды ВСУ. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.Карелину приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Свою вину она признала.Дело ПетроваПетрова арестовали в конце августа 2023 года на Кипре, откуда впоследствии экстрадировали в США.По данным американских правоохранительных органов, он постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в американском Минюсте называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров через подставные компании якобы занимался закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем выступает российская компания. По сумме вменяемых ему обвинений ему грозило более 20 лет в тюрьме.Сам он называл свое дело политически мотивированным.Предыдущий обменВ феврале спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в Шереметьево, в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В итоге американца передали Вашингтону.В Россию же вернулся Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Он почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009231307.html
https://ria.ru/20250409/khischenie-2010184821.html
https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html
https://ria.ru/20250409/diplomaty-2010277778.html
москва
россия
сша
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
2025-04-10T11:49
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010458645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c2214cf753773046165c83da4cbc74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, центральное разведывательное управление (цру), майк уолтц, сша, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кипр, в мире, александр бортников, сергей нарышкин
Москва, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Майк Уолтц, США, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кипр, В мире, Александр Бортников, Сергей Нарышкин

Россия и США провели обмен заключенными

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ, пишет WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного <...> американца", — сказал глава ведомства, присутствующий при обмене в аэропорту Абу-Даби.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбмен заключенными между США и Россией
Обмен заключенными между США и Россией - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обмен заключенными между США и Россией
Как заявил газете помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат ВСУ.
Источники издания уточнили, что в Россию вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
© Фото : соцсети; РИА Новости/Антон БуценкоАртур Петров и Ксения Карелина
Артур Петров и Ксения Карелина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : соцсети; РИА Новости/Антон Буценко
Артур Петров и Ксения Карелина
По данным WSJ, Рэтклифф несколько раз после вступления в должность говорил по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также разговаривал с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Газета добавила, что обмен прошел в знак укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся к заключению соглашения о прекращении конфликта на Украине. Как отметил представитель ЦРУ, обмен указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Москвой и Вашингтоном.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США
12:58

Комментарий ФСБ

Центр общественных связей спецслужбы подтвердил обмен россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину.
«
"Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы. Карелину же в апреле помиловали указом президента Владимира Путина.
В спецслужбе поблагодарили руководство ОАЭ за содействие.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
4 апреля, 01:30

Дело Карелиной

В феврале 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, подозреваемой в передаче денег на нужды ВСУ. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Карелину приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Свою вину она признала.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении
Вчера, 11:12

Дело Петрова

Петрова арестовали в конце августа 2023 года на Кипре, откуда впоследствии экстрадировали в США.
По данным американских правоохранительных органов, он постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в американском Минюсте называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров через подставные компании якобы занимался закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем выступает российская компания. По сумме вменяемых ему обвинений ему грозило более 20 лет в тюрьме.
Сам он называл свое дело политически мотивированным.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 20:18

Предыдущий обмен

В феврале спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в Шереметьево, в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В итоге американца передали Вашингтону.
В Россию же вернулся Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Он почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дарчиев рассказал о прогрессе в контактах представителей России и США
Вчера, 16:05
 
МоскваРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Майк УолтцСШАВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КипрВ миреАлександр БортниковСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала