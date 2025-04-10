https://ria.ru/20250410/obmen-2010434169.html

Уолтц сообщил подробности обмена заключенными между Россией и США

Уолтц сообщил подробности обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 10.04.2025

Уолтц сообщил подробности обмена заключенными между Россией и США

Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:47:00+03:00

2025-04-10T11:47:00+03:00

2025-04-10T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал Рэтклифф.Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире