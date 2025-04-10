https://ria.ru/20250410/oblast-2010391799.html

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.04.2025

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале

Трое пострадавших в результате лобового столкновения легковушек на трассе в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней степени... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:43:00+03:00

2025-04-10T09:43:00+03:00

2025-04-10T10:05:00+03:00

происшествия

свердловская область

алапаевск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате лобового столкновения легковушек на трассе в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней степени тяжести, рассказали журналистам в пресс-службе регионального минздрава. Утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat. Пострадали, как сообщало региональное управление Госавтоинспекции, семь человек, включая двоих детей 12 и 13 лет. "По предварительным данным, двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Пациента 2008 года рождения врачи в настоящее время оперируют", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место ЧП вылетел борт санавиации, который доставит комплексную бригаду в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Туда же подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.

https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html

https://ria.ru/20250408/dtp-2009948680.html

свердловская область

алапаевск

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происшествия, свердловская область, алапаевск