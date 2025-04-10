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Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.04.2025
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09:43 10.04.2025 (обновлено: 10:05 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/oblast-2010391799.html
Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале
Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.04.2025
Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале
Трое пострадавших в результате лобового столкновения легковушек на трассе в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней степени... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:43:00+03:00
2025-04-10T10:05:00+03:00
происшествия
свердловская область
алапаевск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате лобового столкновения легковушек на трассе в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней степени тяжести, рассказали журналистам в пресс-службе регионального минздрава. Утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat. Пострадали, как сообщало региональное управление Госавтоинспекции, семь человек, включая двоих детей 12 и 13 лет. "По предварительным данным, двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Пациента 2008 года рождения врачи в настоящее время оперируют", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место ЧП вылетел борт санавиации, который доставит комплексную бригаду в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Туда же подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html
https://ria.ru/20250408/dtp-2009948680.html
свердловская область
алапаевск
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происшествия, свердловская область, алапаевск
Происшествия, Свердловская область, Алапаевск
Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Урале

Минздрав: трое пострадавших в ДТП на Урале находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
Место ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Место ДТП на трассе Н. Салда — Алапаевск в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате лобового столкновения легковушек на трассе в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней степени тяжести, рассказали журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat. Пострадали, как сообщало региональное управление Госавтоинспекции, семь человек, включая двоих детей 12 и 13 лет.
Последствия ДТП г.о. Одинцово. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В ДТП в Одинцово пострадали три человека
8 апреля, 21:48
"По предварительным данным, двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Пациента 2008 года рождения врачи в настоящее время оперируют", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место ЧП вылетел борт санавиации, который доставит комплексную бригаду в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Туда же подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области
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ПроисшествияСвердловская областьАлапаевск
 
 
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