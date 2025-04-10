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Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП
Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП - РИА Новости, 10.04.2025
Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП
Национальная система платежных карт зафиксировала увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей, говорится в сообщении НСПК. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:37:00+03:00
2025-04-10T18:37:00+03:00
2025-04-10T18:54:00+03:00
экономика
россия
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Национальная система платежных карт зафиксировала увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей, говорится в сообщении НСПК. "Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно", — заявили в компании.По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, ранее в четверг пользователи сообщали о нарушениях в работе сервисов Т-Банка, "Т-Инвестиций", ПСБ и СБП. Так, в пиковый период число жалоб на работу Т-банка превышало 1200.
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экономика, россия, система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Россия, Система быстрых платежей (СБП)
Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП
НСПК зафиксировала увеличение времени обработки операций через СБП