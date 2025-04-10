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На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара - РИА Новости, 10.04.2025
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16:29 10.04.2025 (обновлено: 16:32 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/npz-2010521993.html
На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара
На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара - РИА Новости, 10.04.2025
На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:29:00+03:00
2025-04-10T16:32:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности, сообщил РИА Новости представитель завода. "Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности. Возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сказал он. Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на НПЗ произошел пожар, пострадавших нет. Позже представитель завода рассказал, что распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено, а пожар потушен. Председатель правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что на заводе горела обшивка колонны.
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара

Комсомольский НПЗ после пожара работает в полном объеме на резервных мощностях

© Кадр видео из соцсетейПожар на Комсомольском-на-Амуре НПЗ
Пожар на Комсомольском-на-Амуре НПЗ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на Комсомольском-на-Амуре НПЗ
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности, сообщил РИА Новости представитель завода.
"Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности. Возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сказал он.
Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на НПЗ произошел пожар, пострадавших нет. Позже представитель завода рассказал, что распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено, а пожар потушен. Председатель правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что на заводе горела обшивка колонны.
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