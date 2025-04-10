https://ria.ru/20250410/npz-2010521993.html

На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара

На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара - РИА Новости, 10.04.2025

На Комсомольском НПЗ рассказали о работе после пожара

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:29:00+03:00

2025-04-10T16:29:00+03:00

2025-04-10T16:32:00+03:00

происшествия

хабаровский край

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выпускает нефтепродукты в полном объеме после возгорания, для этого были задействованы резервные мощности, сообщил РИА Новости представитель завода. "Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности. Возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сказал он. Ранее представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила РИА Новости, что на НПЗ произошел пожар, пострадавших нет. Позже представитель завода рассказал, что распространения огня и разлива нефтепродуктов не допущено, а пожар потушен. Председатель правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что на заводе горела обшивка колонны.

https://ria.ru/20250317/tuapse-2005472414.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край