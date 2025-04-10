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После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2025
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19:24 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/napadenie-2010572057.html
После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело
После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2025
После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело
Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:24:00+03:00
2025-04-10T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее в столичном главке СК РФ сообщали, что выясняются обстоятельства нападения 9 апреля в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники. "Следователями столичного СК по результатам проведения проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), рен-тв (телеканал)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), РЕН-ТВ (телеканал)
После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело

СК завел уголовное дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве

© РЕН ТВНападение на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Москве
Нападение на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РЕН ТВ
Нападение на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщали, что выясняются обстоятельства нападения 9 апреля в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники.
"Следователями столичного СК по результатам проведения проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РЕН-ТВ (телеканал)
 
 
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