https://ria.ru/20250410/napadenie-2010572057.html

После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело

После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2025

После нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Москве завели дело

Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:24:00+03:00

2025-04-10T19:24:00+03:00

2025-04-10T19:24:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее в столичном главке СК РФ сообщали, что выясняются обстоятельства нападения 9 апреля в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники. "Следователями столичного СК по результатам проведения проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), рен-тв (телеканал)