https://ria.ru/20250410/napadenie-2010491793.html

В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"

В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 10.04.2025

В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"

Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:43:00+03:00

2025-04-10T14:43:00+03:00

2025-04-10T16:24:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Девятого апреля 2025 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в здании частной медицинской клиники, расположенной на Минской улице в городе Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием. Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), рен-тв (телеканал)