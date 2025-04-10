https://ria.ru/20250410/napadenie-2010491793.html
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:43:00+03:00
2025-04-10T14:43:00+03:00
2025-04-10T16:24:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рен-тв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010491649_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_6d57e5e36704b19a68f40b81d6bee2b4.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Девятого апреля 2025 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в здании частной медицинской клиники, расположенной на Минской улице в городе Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием. Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010491649_97:0:974:658_1920x0_80_0_0_5589013c4189601043c2969b91ea87e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), рен-тв (телеканал)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), РЕН-ТВ (телеканал)
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
СК выясняет обстоятельства нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве