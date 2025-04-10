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В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 10.04.2025
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14:43 10.04.2025 (обновлено: 16:24 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/napadenie-2010491793.html
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"
Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:43:00+03:00
2025-04-10T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Девятого апреля 2025 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в здании частной медицинской клиники, расположенной на Минской улице в городе Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием. Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), рен-тв (телеканал)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), РЕН-ТВ (телеканал)
В Москве напали на съемочную группу "РЕН ТВ"

СК выясняет обстоятельства нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве

© РЕН ТВНападение на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Москве
Нападение на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РЕН ТВ
Нападение на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения в Москве на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" со стороны сотрудника частной медклиники, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Девятого апреля 2025 года съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" находилась в здании частной медицинской клиники, расположенной на Минской улице в городе Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием. Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка.
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