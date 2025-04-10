https://ria.ru/20250410/naemniki-2010464225.html
В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ
В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ
Удары нанесены по гостинице в подконтрольной Киеву части ДНР, где размещались наемники ВСУ, и по объекту с украинскими операторами БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:39:00+03:00
2025-04-10T13:39:00+03:00
2025-04-10T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
сергеевка
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары нанесены по гостинице в подконтрольной Киеву части ДНР, где размещались наемники ВСУ, и по объекту с украинскими операторами БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Сергеевка ... : удар по гостинице, где размещались наёмники, готовившиеся воевать против России. Лиман: поражён дом, в котором находились операторы дронов, уничтожены вместе с зарядами для БПЛА", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
донецкая народная республика
сергеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донецкая народная республика, сергеевка, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергеевка, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ
Лебедев: в подконтрольной Киеву части ДНР нанесли удар по гостинице с наемниками