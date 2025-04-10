https://ria.ru/20250410/naemniki-2010464225.html

В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ

В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

В ДНР нанесли удар по гостинице, где размещались наемники ВСУ

Удары нанесены по гостинице в подконтрольной Киеву части ДНР, где размещались наемники ВСУ, и по объекту с украинскими операторами БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:39:00+03:00

2025-04-10T13:39:00+03:00

2025-04-10T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донецкая народная республика

сергеевка

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары нанесены по гостинице в подконтрольной Киеву части ДНР, где размещались наемники ВСУ, и по объекту с украинскими операторами БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Сергеевка ... : удар по гостинице, где размещались наёмники, готовившиеся воевать против России. Лиман: поражён дом, в котором находились операторы дронов, уничтожены вместе с зарядами для БПЛА", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

донецкая народная республика

сергеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, донецкая народная республика, сергеевка, сергей лебедев, вооруженные силы украины