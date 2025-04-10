https://ria.ru/20250410/myanma-2010560269.html
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:23:00+03:00
2025-04-10T18:23:00+03:00
2025-04-10T18:39:00+03:00
в мире
мьянма
женева (город)
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тедрос адханом гебрейесус
землетрясение в мьянме и таиланде
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. "Спустя десять дней после землетрясений в Мьянме более 3600 человек объявлены погибшими, 5000 получили ранения и почти 200 числятся пропавшими без вести", - сказал Гебрейесус. По его словам, в затронутых бедствием районах люди продолжают испытывать сложности с доступом к ряду медицинских услуг. "В условиях ограниченного доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене возрастает риск вспышек заболеваний, включая холеру, малярию и лихорадку денге", - добавил он. Организация уже поставила 140 метрических тонн специальной медпомощи, в четверг ожидается прибытие еще одного груза из Дубая, отметил Гебрейесус.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
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в мире, мьянма, женева (город), дубай, тедрос адханом гебрейесус, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Женева (город), Дубай, Тедрос Адханом Гебрейесус, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек
Гебрейесус: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек