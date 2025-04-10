https://ria.ru/20250410/myanma-2010560269.html

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:23:00+03:00

2025-04-10T18:23:00+03:00

2025-04-10T18:39:00+03:00

в мире

мьянма

женева (город)

дубай

тедрос адханом гебрейесус

землетрясение в мьянме и таиланде

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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. "Спустя десять дней после землетрясений в Мьянме более 3600 человек объявлены погибшими, 5000 получили ранения и почти 200 числятся пропавшими без вести", - сказал Гебрейесус. По его словам, в затронутых бедствием районах люди продолжают испытывать сложности с доступом к ряду медицинских услуг. "В условиях ограниченного доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене возрастает риск вспышек заболеваний, включая холеру, малярию и лихорадку денге", - добавил он. Организация уже поставила 140 метрических тонн специальной медпомощи, в четверг ожидается прибытие еще одного груза из Дубая, отметил Гебрейесус.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

https://ria.ru/20250409/myanma-2010312201.html

мьянма

женева (город)

дубай

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в мире, мьянма, женева (город), дубай, тедрос адханом гебрейесус, землетрясение в мьянме и таиланде