https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками - РИА Новости, 10.04.2025
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками
Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:54:00+03:00
2025-04-10T17:54:00+03:00
2025-04-10T18:42:00+03:00
технологии
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы. "В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах. Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
https://ria.ru/20250324/mvd-2006887251.html
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технологии, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Технологии, Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих купить брендовые вещи с Poizon