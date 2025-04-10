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В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками - РИА Новости, 10.04.2025
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17:54 10.04.2025 (обновлено: 18:42 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками - РИА Новости, 10.04.2025
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками
Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:54:00+03:00
2025-04-10T18:42:00+03:00
технологии
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы. "В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах. Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
https://ria.ru/20250324/mvd-2006887251.html
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технологии, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Технологии, Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками

В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих купить брендовые вещи с Poizon

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 10:33
"В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах.
Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
Оплата картой по интернету - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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