https://ria.ru/20250410/muzei-2010453189.html

Выставку о еде в Древнем Китае представили в Музеях Московского Кремля

Выставку о еде в Древнем Китае представили в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 10.04.2025

Выставку о еде в Древнем Китае представили в Музеях Московского Кремля

Выставку "Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае", посвященную гастрономическим традициям Древнего Китая, представили в Музеях Московского Кремля,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:13:00+03:00

2025-04-10T13:13:00+03:00

2025-04-10T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Выставку "Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае", посвященную гастрономическим традициям Древнего Китая, представили в Музеях Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. "Эта необычная выставка была нам предложена нашими китайскими коллегами довольно давно - еще во время пандемии. Поскольку в тот момент невозможно было реализовать проект, мы находились очень долго в периоде осмысления того, что мы хотим показать нашим зрителям, переговоров о том, какого рода предметы будут на этой выставке. И в результате родился проект, который очень подробно и очень интересно описывает китайскую культуру приготовления еды, использования еды для различных церемоний, которые вы сейчас видите перед собой", - рассказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. На открытии выставки присутствовали заместитель директора Национального музея Китая Джан Вейнин, куратор выставки со стороны Национального музея Китая Йан Юэ, а также кураторы выставки от Музеев Московского Кремля Екатерина Щербина и Нина Павлова. "Мы надеемся, что это выставка станет мостом между Россией и Китаем и через эту выставку в России смогут узнать культуру Китая", - отметила Йан Юэ в своем приветствии. Экспозиция откроется для посетителей 11 апреля в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Выставка проходит в рамках плана официальных мероприятий перекрестных Годов культуры России и Китая 2024-2025 годах. Проект стал ответом на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания Музеев Московского Кремля", состоявшейся в Пекине c ноября 2024 по март 2025 года. Оба проекта обращены к важнейшей части культуры человечества – гастрономическим традициям, и представляют их национальные особенности, подчеркнули в пресс-службе музея. В экспозицию вошли 145 драгоценных экспонатов из Национального музея Китая, они разделены на 5 тематических разделов: "Пища с восьми сторон света", "Аромат вина и очарование чая", "Эволюция кухонной утвари", "Драгоценная посуда" и "Ритуал начинается с трапезы". На выставке можно узнать о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и её употреблению. Глиняные, фарфоровые, бронзовые, золотые, серебряные и нефритовые изделия будут представлены в выставочном зале Патриаршего дворца. В экспозицию вошли такие уникальные археологические памятники как керамическая модель амбара эпохи Хань (202 - 220 г. н.э.), отсылающая к хорошо продуманной системе хранения зерновых, или бронзовый треножник дин в виде переплетенных квадратных спиралей эпохи Вёсен и Осеней (770-476 гг. до н.э.). Выставка продлится до 17 августа 2025 года.

https://ria.ru/20241120/pekin-1984878523.html

https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html

https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002496933.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, пекин, елена гагарина, музеи, новости культуры