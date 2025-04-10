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Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025
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13:28 10.04.2025 (обновлено: 13:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mushailov-2010459777.html
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:28:00+03:00
2025-04-10T13:30:00+03:00
россия
сша
абу-даби
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат. Он не смог уточнить, на кого её обменяли. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, писала газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В феврале 2024 года ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, имеющая двойное гражданство России и США жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свою вину она признала. Как сообщал РИА Новости ее адвокат Михаил Мущаилов, она отправила донат в 50 долларов, но "сделала это один раз". Тем не менее, Свердловский областной суд 15 августа 2024 года приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии. В ноябре 2024 года приговор утвердила апелляция.
https://ria.ru/20250410/petrov-2010434712.html
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россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Россия, США, Абу-Даби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Мушаилов: Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными с США

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина в суде
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.
"Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат.
Артур Петров - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
США передали России Артура Петрова в рамках обмена заключенными
11:49
Он не смог уточнить, на кого её обменяли.
Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, писала газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
В феврале 2024 года ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали.
По версии следствия, имеющая двойное гражданство России и США жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Свою вину она признала. Как сообщал РИА Новости ее адвокат Михаил Мущаилов, она отправила донат в 50 долларов, но "сделала это один раз".
Тем не менее, Свердловский областной суд 15 августа 2024 года приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.
В ноябре 2024 года приговор утвердила апелляция.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Переданная в рамках обмена заключенными Карелина летит в США, заявил Рубио
12:02
 
РоссияСШААбу-ДабиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловский областной суд
 
 
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