https://ria.ru/20250410/mushailov-2010459777.html
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:28:00+03:00
2025-04-10T13:28:00+03:00
2025-04-10T13:30:00+03:00
россия
сша
абу-даби
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010433489_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_6de4d97240a55a35d662690d9c0b00fd.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат. Он не смог уточнить, на кого её обменяли. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, писала газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В феврале 2024 года ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, имеющая двойное гражданство России и США жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свою вину она признала. Как сообщал РИА Новости ее адвокат Михаил Мущаилов, она отправила донат в 50 долларов, но "сделала это один раз". Тем не менее, Свердловский областной суд 15 августа 2024 года приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии. В ноябре 2024 года приговор утвердила апелляция.
https://ria.ru/20250410/petrov-2010434712.html
https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html
россия
сша
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010433489_38:0:2119:1561_1920x0_80_0_0_04bda69b2d1036b9da500f815255b76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Россия, США, Абу-Даби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США
Мушаилов: Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными с США