https://ria.ru/20250410/mushailov-2010459777.html

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США - РИА Новости, 10.04.2025

Адвокат Карелиной подтвердил ее освобождение в рамках обмена с США

Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:28:00+03:00

2025-04-10T13:28:00+03:00

2025-04-10T13:30:00+03:00

россия

сша

абу-даби

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Осужденную за госизмену Ксению Карелину отпустили на свободу в ОАЭ в рамках обмена заключенными между Россией и США, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Сегодня утром Ксению Карелину отпустили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключёнными США", - сказал адвокат. Он не смог уточнить, на кого её обменяли. Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби, писала газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В феврале 2024 года ФСБ России сообщала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, имеющая двойное гражданство России и США жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свою вину она признала. Как сообщал РИА Новости ее адвокат Михаил Мущаилов, она отправила донат в 50 долларов, но "сделала это один раз". Тем не менее, Свердловский областной суд 15 августа 2024 года приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии. В ноябре 2024 года приговор утвердила апелляция.

https://ria.ru/20250410/petrov-2010434712.html

https://ria.ru/20250410/obmen-2010436474.html

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россия, сша, абу-даби, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд