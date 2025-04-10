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Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом - РИА Новости, 10.04.2025
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23:14 10.04.2025 (обновлено: 23:17 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mumindzhanov-2010589392.html
Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом
Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом - РИА Новости, 10.04.2025
Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом
Воронежский военный гарнизонный суд продлил срок содержания под стражей на время суда обвиняемому во взяточничестве заместителю командующего Ленинградским... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:14:00+03:00
2025-04-10T23:17:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Воронежский военный гарнизонный суд продлил срок содержания под стражей на время суда обвиняемому во взяточничестве заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генералу Валерию Муминджанову, в частности, поскольку не решен вопрос по его рапорту о направлении в зону боевых действий, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бородин. В четверг в Воронежском военном гарнизонном суде было продолжено предварительное заседание по делу генерала Муминджанова. "Защита требовала перевода под домашний арест либо передачи в распоряжение командования Ленинградского военного округа, ссылаясь на рапорт офицера о направлении Муминджанова в зону боевых действий… Но в суде озвучили, что ещё не поступило ходатайство со стороны командующего ЛенВО (Александра) Лапина о согласовании перевода Муминджанова на службу в зону боевых действий в соответствии с приказом №622 министра обороны", - сообщил адвокат. Он отметил, что еще одним доводом стороны обвинения в пользу продления ареста стала информация о наличии у подсудимого родственников на Украине. Это вызвало недоумение у стороны защиты, отметил Бородин, поскольку Муминджанов прекратил связь со своими родственниками на Украине с момента начала СВО. Также Бородин сообщил, что следующее заседание суда назначено на 16 апреля. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей. В ходе предварительного судебного заседания в марте генерал сделал заявление о направлении его на СВО, в зону ведения боевых действий.
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html
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происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом

Суд продлил арест Муминджанову, так как еще нет документа о его переводе на СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Муминджанов
Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Муминджанов. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Воронежский военный гарнизонный суд продлил срок содержания под стражей на время суда обвиняемому во взяточничестве заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генералу Валерию Муминджанову, в частности, поскольку не решен вопрос по его рапорту о направлении в зону боевых действий, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бородин.
В четверг в Воронежском военном гарнизонном суде было продолжено предварительное заседание по делу генерала Муминджанова.
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"Защита требовала перевода под домашний арест либо передачи в распоряжение командования Ленинградского военного округа, ссылаясь на рапорт офицера о направлении Муминджанова в зону боевых действий… Но в суде озвучили, что ещё не поступило ходатайство со стороны командующего ЛенВО (Александра) Лапина о согласовании перевода Муминджанова на службу в зону боевых действий в соответствии с приказом №622 министра обороны", - сообщил адвокат.
Он отметил, что еще одним доводом стороны обвинения в пользу продления ареста стала информация о наличии у подсудимого родственников на Украине. Это вызвало недоумение у стороны защиты, отметил Бородин, поскольку Муминджанов прекратил связь со своими родственниками на Украине с момента начала СВО.
Также Бородин сообщил, что следующее заседание суда назначено на 16 апреля.
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По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
В ходе предварительного судебного заседания в марте генерал сделал заявление о направлении его на СВО, в зону ведения боевых действий.
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