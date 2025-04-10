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Москвич выронил пакетик с кокаином во время проверки документов - РИА Новости, 10.04.2025
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14:57 10.04.2025 (обновлено: 15:26 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moskvich-2010497606.html
Москвич выронил пакетик с кокаином во время проверки документов
Москвич выронил пакетик с кокаином во время проверки документов - РИА Новости, 10.04.2025
Москвич выронил пакетик с кокаином во время проверки документов
Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед омоновцем во время проверки документов, мужчину доставили в отдел полиции, сообщили в главном управлении... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:57:00+03:00
2025-04-10T15:26:00+03:00
происшествия
москва
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наркотики
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед омоновцем во время проверки документов, мужчину доставили в отдел полиции, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве. Сотрудники ОМОН "Авангард", находясь на маршруте патрулирования в центре столицы, обратили внимание на группу молодых людей с признаками алкогольного опьянения. "Во время проверки документов у одного из граждан из кармана куртки выпал небольшой свёрток с белым порошкообразным веществом. Мужчина не смог предоставить внятных пояснений относительно его содержимого. Гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертке было 0,22 грамма кокаина.
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Задержание мужчины с наркотическим веществом в Москве
Задержание мужчины с наркотическим веществом в Москве
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, наркотики
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Наркотики
Москвич выронил пакетик с кокаином во время проверки документов

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином при проверке документов ОМОН

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед омоновцем во время проверки документов, мужчину доставили в отдел полиции, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.
Сотрудники ОМОН "Авангард", находясь на маршруте патрулирования в центре столицы, обратили внимание на группу молодых людей с признаками алкогольного опьянения.
"Во время проверки документов у одного из граждан из кармана куртки выпал небольшой свёрток с белым порошкообразным веществом. Мужчина не смог предоставить внятных пояснений относительно его содержимого. Гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертке было 0,22 грамма кокаина.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссияНаркотики
 
 
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