https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html

В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током

В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током - РИА Новости, 10.04.2025

В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:33:00+03:00

2025-04-10T16:33:00+03:00

2025-04-10T16:57:00+03:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной поездки на поезде, сейчас он выписан из стационара спустя восемь месяцев лечения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. "Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое", - отметили в пресс-службе. В ходе лечения юноше предстояло пройти серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах. После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя восемь месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни. "Врачи напоминают, что "зацепинг" - крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250404/bashkirija-2009268354.html

https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html

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здоровье - общество