https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:33:00+03:00
2025-04-10T16:33:00+03:00
2025-04-10T16:57:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010529866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2be1f927cff52a6f8a888de94cae0811.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной поездки на поезде, сейчас он выписан из стационара спустя восемь месяцев лечения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. "Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое", - отметили в пресс-службе. В ходе лечения юноше предстояло пройти серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах. После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя восемь месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни. "Врачи напоминают, что "зацепинг" - крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250404/bashkirija-2009268354.html
https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010529866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_17a4055c226a191a0fd51468efdd3a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
Московские врачи спасли жизнь 16-летнему зацеперу после удара током
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной поездки на поезде, сейчас он выписан из стационара спустя восемь месяцев лечения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое", - отметили в пресс-службе.
В ходе лечения юноше предстояло пройти серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах.
После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя восемь месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни.
"Врачи напоминают, что "зацепинг" - крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом", - заключили в пресс-службе.