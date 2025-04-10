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В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током - РИА Новости, 10.04.2025
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16:33 10.04.2025 (обновлено: 16:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:33:00+03:00
2025-04-10T16:57:00+03:00
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной поездки на поезде, сейчас он выписан из стационара спустя восемь месяцев лечения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. "Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое", - отметили в пресс-службе. В ходе лечения юноше предстояло пройти серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах. После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя восемь месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни. "Врачи напоминают, что "зацепинг" - крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250404/bashkirija-2009268354.html
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здоровье - общество
Здоровье - Общество
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током

Московские врачи спасли жизнь 16-летнему зацеперу после удара током

© Фото : Минздрав Московской области/ВКонтактеВрачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему удар током во время поездки на поезде
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь 16-летнему зацеперу, получившему удар током во время поездки на поезде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Минздрав Московской области/ВКонтакте
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему удар током во время поездки на поезде
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему "зацеперу", получившему мощнейший удар током во время опасной поездки на поезде, сейчас он выписан из стационара спустя восемь месяцев лечения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое", - отметили в пресс-службе.
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В ходе лечения юноше предстояло пройти серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах.
После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя восемь месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни.
"Врачи напоминают, что "зацепинг" - крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом", - заключили в пресс-службе.
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