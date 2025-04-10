https://ria.ru/20250410/moskva-2010461145.html

В Петербурге проверяют магазин, в котором может быть ЛГБТ*-литература

В Петербурге проверяют магазин, в котором может быть ЛГБТ*-литература - РИА Новости, 10.04.2025

В Петербурге проверяют магазин, в котором может быть ЛГБТ*-литература

Книжный магазин "Подписные издания" на Литейном проспекте начали проверять после информации о том, что в нем продается литература, запрещенная к распространению РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:30:00+03:00

2025-04-10T13:30:00+03:00

2025-04-10T13:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Книжный магазин "Подписные издания" на Литейном проспекте начали проверять после информации о том, что в нем продается литература, запрещенная к распространению на территории РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "В "Подписных изданиях" проверяющие изъяли из продажи несколько десятков книг экстремистского толка, в том числе ряд изданий с признаками ЛГБТ*-идеологии (движение признано экстремистским и запрещено в России - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет об изданиях "Против интерпретации и друге эссе" и "О женщинах" Сьюзен Сонтаг, а также других книгах, которые содержат пропаганду ЛГБТ*-идеологии. За распространение подобных изданий юридическому лицу грозит штраф свыше миллиона рублей.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250218/telekanal-2000068938.html

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происшествия, россия