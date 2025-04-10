https://ria.ru/20250410/moskva-2010437960.html

В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации

В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации - РИА Новости, 10.04.2025

В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля, от Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в круизное путешествие на теплоходе,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля, от Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в круизное путешествие на теплоходе, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Новый сезон летней навигации откроют 24 апреля. Теплоходы из Москвы отправятся в десятки городов России. Круглый год на речных вокзалах следят за состоянием инфраструктуры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Сотрудники проверяют и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что на Северном и Южном речных вокзалах уже идет активная подготовка к новому сезону летней навигации: там проверяют гидротехнические сооружения и причальную инфраструктуру. Кроме того, проводится дополнительная уборка территории. "Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения для жителей и туристов. С начала 2025 года их посетили 350 тысяч человек", - добавил Ликсутов.

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