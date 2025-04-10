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В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации - РИА Новости, 10.04.2025
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12:11 10.04.2025 (обновлено: 12:12 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moskva-2010437960.html
В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации
В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации
Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля, от Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в круизное путешествие на теплоходе,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:11:00+03:00
2025-04-10T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля, от Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в круизное путешествие на теплоходе, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Новый сезон летней навигации откроют 24 апреля. Теплоходы из Москвы отправятся в десятки городов России. Круглый год на речных вокзалах следят за состоянием инфраструктуры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Сотрудники проверяют и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что на Северном и Южном речных вокзалах уже идет активная подготовка к новому сезону летней навигации: там проверяют гидротехнические сооружения и причальную инфраструктуру. Кроме того, проводится дополнительная уборка территории. "Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения для жителей и туристов. С начала 2025 года их посетили 350 тысяч человек", - добавил Ликсутов.
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новости - туризм, городское хозяйство москвы, москва, россия, максим ликсутов
Новости - Туризм, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Максим Ликсутов
В Москве 24 апреля откроется сезон летней речной навигации

Ликсутов: сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯхты на Москве-реке
Яхты на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля, от Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в круизное путешествие на теплоходе, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Новый сезон летней навигации откроют 24 апреля. Теплоходы из Москвы отправятся в десятки городов России. Круглый год на речных вокзалах следят за состоянием инфраструктуры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Сотрудники проверяют и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что на Северном и Южном речных вокзалах уже идет активная подготовка к новому сезону летней навигации: там проверяют гидротехнические сооружения и причальную инфраструктуру. Кроме того, проводится дополнительная уборка территории.
"Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения для жителей и туристов. С начала 2025 года их посетили 350 тысяч человек", - добавил Ликсутов.
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