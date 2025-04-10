https://ria.ru/20250410/moskva-2010380243.html
В Москве в четверг ожидается небольшой снег
В Москве в четверг ожидается небольшой снег - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве в четверг ожидается небольшой снег
Небольшой снег ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 3 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:56:00+03:00
2025-04-10T07:56:00+03:00
2025-04-10T07:56:00+03:00
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 3 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Характер погоды в столице сегодня будет определять атмосферный фронт, связанный с очередным североатлантическим циклоном. Циклон выходит на север европейской части нашей страны, а атмосферный фронт будет приближаться с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, по области 0 - плюс 5 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20250408/gosavtoinspektsiya-2010088530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
В Москве в четверг ожидается небольшой снег
Синоптик Леус: небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг