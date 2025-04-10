https://ria.ru/20250410/moskva-2010378862.html

В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня

В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня - РИА Новости, 10.04.2025

В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня

Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:37:00+03:00

2025-04-10T11:37:00+03:00

2025-04-10T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Одним из признаков наступления весны в природе является пробуждение орешниковой сони. Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни. Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали об этом редком животном. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы", — говорится в сообщении. Орешниковая соня — уникальный представитель млекопитающих. Зверек очень похож на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой темной либо светлой кисточкой. Спинка у сони рыжая, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество