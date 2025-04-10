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В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня - РИА Новости, 10.04.2025
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11:37 10.04.2025 (обновлено: 12:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moskva-2010378862.html
В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня
В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня - РИА Новости, 10.04.2025
В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня
Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:37:00+03:00
2025-04-10T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Одним из признаков наступления весны в природе является пробуждение орешниковой сони. Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни. Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали об этом редком животном. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы", — говорится в сообщении. Орешниковая соня — уникальный представитель млекопитающих. Зверек очень похож на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой темной либо светлой кисточкой. Спинка у сони рыжая, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна.
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москва, общество
Москва, Общество, Хорошие новости
В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня

В московских лесах выходит из спячки краснокнижная орешниковая соня

© Getty Images / KatPawsОрешниковая соня
Орешниковая соня - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / KatPaws
Орешниковая соня. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Одним из признаков наступления весны в природе является пробуждение орешниковой сони. Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни. Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали об этом редком животном. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы", — говорится в сообщении.
Орешниковая соня — уникальный представитель млекопитающих. Зверек очень похож на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой темной либо светлой кисточкой. Спинка у сони рыжая, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна.
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