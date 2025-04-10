https://ria.ru/20250410/moskva-2010363343.html

Ликсутов рассказал о расширении динамического тарифа на парковку в Москве

Ликсутов рассказал о расширении динамического тарифа на парковку в Москве - РИА Новости, 10.04.2025

Ликсутов рассказал о расширении динамического тарифа на парковку в Москве

Число улиц с динамическим тарифом увеличат в Москве в этом году, эксперимент на первых пяти улицах оказался эффективным и показал снижение загрузки парковочных... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:07:00+03:00

2025-04-10T02:07:00+03:00

2025-04-10T02:07:00+03:00

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число улиц с динамическим тарифом увеличат в Москве в этом году, эксперимент на первых пяти улицах оказался эффективным и показал снижение загрузки парковочных мест в часы пик, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "У нас не так давно запустился пилотный проект с динамическим тарифом. Пока это пять улиц, где тариф меняется от нуля, когда парковочные места все свободны, до достаточно высокого показателя, когда свободных парковочных мест вообще нет. Эксперимент показал снижение загрузки именно в часы пик парковочных мест", - сказал Ликсутов. Он отметил, что на парковках с динамическим тарифом действует очень справедливый порядок: если свободных мест много, то тариф бесплатный. "Тем более, что мы никогда не ставили в Москве задачу именно сбора доходов с парковочного пространства. Это всего лишь мера регулирования. Поэтому количество мест с динамическим тарифом будет увеличиваться, так как эксперимент показал, что это эффективная мера", - добавил Ликсутов. Заммэра уточнил, что список улиц с динамическим тарифом расширится уже в этом году.

https://ria.ru/20250405/gosduma-2009461389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, максим ликсутов