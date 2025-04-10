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В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела - РИА Новости, 10.04.2025
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00:49 10.04.2025
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В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела
Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. РИА Новости, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. Посетители смогут принять участие в традиционной игре с красками с индийской музыкой, а также посетить индийский базар, где будут представлены специи, сладости, ювелирные украшения, изделия ручной работы и одежда. Кроме того, ожидается танцевальный конкурс в нескольких номинациях: классическом индийском танце, народном танце, болливудской постановке. Сразу после основных мероприятий состоится гала-концерт, в котором танцевальные коллективы представят различные стили индийского танца. Организатором фестиваля является культурно-национальный центр "СИТА". Фестиваль пройдет по адресу: улица Куусинена, 19А. Вход бесплатный по регистрации, которая доступна на официальном сайте центра "Сита".
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела

В Москве 13 апреля пройдет фестиваль красок Холи Мела

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФестиваль Холи Мела в Москве
Фестиваль Холи Мела в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фестиваль Холи Мела в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве.
Посетители смогут принять участие в традиционной игре с красками с индийской музыкой, а также посетить индийский базар, где будут представлены специи, сладости, ювелирные украшения, изделия ручной работы и одежда. Кроме того, ожидается танцевальный конкурс в нескольких номинациях: классическом индийском танце, народном танце, болливудской постановке.
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Сразу после основных мероприятий состоится гала-концерт, в котором танцевальные коллективы представят различные стили индийского танца.
Организатором фестиваля является культурно-национальный центр "СИТА".
Фестиваль пройдет по адресу: улица Куусинена, 19А. Вход бесплатный по регистрации, которая доступна на официальном сайте центра "Сита".
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