https://ria.ru/20250410/moskva-2010360231.html

В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела

В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела - РИА Новости, 10.04.2025

В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела

Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:49:00+03:00

2025-04-10T00:49:00+03:00

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москва

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. Посетители смогут принять участие в традиционной игре с красками с индийской музыкой, а также посетить индийский базар, где будут представлены специи, сладости, ювелирные украшения, изделия ручной работы и одежда. Кроме того, ожидается танцевальный конкурс в нескольких номинациях: классическом индийском танце, народном танце, болливудской постановке. Сразу после основных мероприятий состоится гала-концерт, в котором танцевальные коллективы представят различные стили индийского танца. Организатором фестиваля является культурно-национальный центр "СИТА". Фестиваль пройдет по адресу: улица Куусинена, 19А. Вход бесплатный по регистрации, которая доступна на официальном сайте центра "Сита".

https://ria.ru/20250315/biznes-missii-2005115129.html

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москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество