https://ria.ru/20250410/moskva-2010360231.html
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела
Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:49:00+03:00
2025-04-10T00:49:00+03:00
2025-04-10T00:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве. Посетители смогут принять участие в традиционной игре с красками с индийской музыкой, а также посетить индийский базар, где будут представлены специи, сладости, ювелирные украшения, изделия ручной работы и одежда. Кроме того, ожидается танцевальный конкурс в нескольких номинациях: классическом индийском танце, народном танце, болливудской постановке. Сразу после основных мероприятий состоится гала-концерт, в котором танцевальные коллективы представят различные стили индийского танца. Организатором фестиваля является культурно-национальный центр "СИТА". Фестиваль пройдет по адресу: улица Куусинена, 19А. Вход бесплатный по регистрации, которая доступна на официальном сайте центра "Сита".
https://ria.ru/20250315/biznes-missii-2005115129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела
В Москве 13 апреля пройдет фестиваль красок Холи Мела
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела пройдет 13 апреля в Москве.
Посетители смогут принять участие в традиционной игре с красками с индийской музыкой, а также посетить индийский базар, где будут представлены специи, сладости, ювелирные украшения, изделия ручной работы и одежда. Кроме того, ожидается танцевальный конкурс в нескольких номинациях: классическом индийском танце, народном танце, болливудской постановке.
Сразу после основных мероприятий состоится гала-концерт, в котором танцевальные коллективы представят различные стили индийского танца.
Организатором фестиваля является культурно-национальный центр "СИТА".
Фестиваль пройдет по адресу: улица Куусинена, 19А. Вход бесплатный по регистрации, которая доступна на официальном сайте центра "Сита".