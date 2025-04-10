https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010361702.html

В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО

В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО - РИА Новости, 10.04.2025

В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО

Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, продающих полис ОСАГО, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T01:43:00+03:00

2025-04-10T01:43:00+03:00

2025-04-10T10:59:00+03:00

общество

осаго

мошенничество

россия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, продающих полис ОСАГО, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости."Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании", — говорится в документах.Там также уточняется, что для расчета стоимости страхования пользователю предлагают заполнить небольшую анкету: указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После введения данных покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты: указать номер карты, дату окончания ее действия и VC/CVV-код."Мошенники перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения оплаты", — добавили стражи порядка.В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги, заключили в МВД.

https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, осаго, мошенничество, россия