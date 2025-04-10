В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО
МВД: мошенники создают точные копии сайтов страховых компаний
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, продающих полис ОСАГО, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
"Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании", — говорится в документах.
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Там также уточняется, что для расчета стоимости страхования пользователю предлагают заполнить небольшую анкету: указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После введения данных покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты: указать номер карты, дату окончания ее действия и VC/CVV-код.
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"Мошенники перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения оплаты", — добавили стражи порядка.
В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги, заключили в МВД.